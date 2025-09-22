Convocan marcha en Alto Manhattan a favor de inmigrantes

Nueva York. La Coalición por la Defensa de los Inmigrantes en esta ciudad está convocando a una marcha para oponerse al envío de la Guardia Nacional a la Gran Manzana, asimismo para reclamar parar las redadas y deportaciones que ejecuta el Servicio de Inmigración de aduanas (ICE).

Indica la entidad convocante, que marcharán el próximo 4 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, desde la avenida Saint Nicholas con la calle 170 hasta la calle 193, para condenar la política oficial que criminaliza la inmigración irregular y pretende, a la vez, abolir derechos adquiridos por millones de migrantes con status regular y amparados, por tanto, en las leyes y la Constitución de los Estados Unidos.

Agregan los convocantes en documento de prensa, que volverán a repudiar “las violentas redadas efectuadas por ICE en centros de trabajo, religiosos, escuelas y hasta en las cortes del país que han afectados a decenas de miles de humildes trabajadores, entre estos centenares de dominicanos.

“El proceso de deportación que vivimos fractura la unidad familiar, lo cual tiene una terrible consecuencia negativa en ámbitos de vida fundamentales como la economía, educación y a salud mental”, aseveran.

Exigiremos que la crisis económica de EE.UU. la paguen las grandes corporaciones y los millonarios y no los pobres trabajadores, empleados públicos y sectores sociales medios.

De ahí que, denunciaremos la política fiscal del gobierno federal que pone en peligro servicios y derechos esenciales como el seguro social, Medicare y Medicaid y promueve recortes en la educación que serán devastadores en distritos escolares donde asisten los hijos/as de nuestras familias.

Entre las entidades firmantes figuran Acción La Aurora, Resistencia y Solidaridad (Reso), Inwood Indivisible, Uptown for Palestine, Opción Democrática, Frente Amplio, y el partido por el Socialismo y Liberación.