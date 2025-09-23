Cooperación EU-RD: Casa Blanca destaca apoyo del país en lucha contra narcotráfico

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, resaltó la cooperación de República Dominicana durante una reciente incautación de narcóticos de un barco cargado de drogas que estaba en la mira de la Marina de los Estados Unidos.

«Vi un informe que indicó que la República Dominicana nos ayudo a incautar un barco que se dirigía de Venezuela a los Estados Unidos, con mucha droga letal a bordo. Así que, si escuchan a los países caribeños de la región, estos están agradecidos con la administración actual y están trabajando junto a nosotros para acabar con esta plaga del narcotráfico», explicó durante una rueda de prensa.

El informe de la Casa Blanca reveló que la República Dominicana recuperó 377 paquetes de presunta cocaína del buque, que transportaba aproximadamente 1000 kilos y tres personas fallecidas en el ataque.

La incautación se realizó a 80 millas náuticas al sur de la Isla Beata, en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) dominicana, en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-Sur).

Leavitt destacó que las naciones de la región están trabajando junto a Washington para combatir el narcotráfico y elogió los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.
Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.
Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

