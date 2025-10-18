Coophemi y Patronato Contra el Cáncer firman acuerdo de trabajo contra enfermedad



En el 2024 en RD fallecieron 1.460, personas lo que representa el 2,14%



SALCEDO.- Dentro del marco de la realización del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, la Cooperativa Hermanas Mirabal (Coophemi) y el “Patronato Contra el Cáncer Sabina Tatem”, firmaron un importante convenio de colaboración, con los que reafirman su compromiso para llevar orientaciones al grueso de la población sobre esta enfermedad, no solo en esta demarcación sino en gran parte de esta importante zona del país.

Por parte de la Coophemi firmó la presidenta del Consejo de Administración Daysis Flores , mientras que por patronato Disnaydi Aybar, en donde ambas entidades se comprometieron a trabajar unidas por el fortalecimiento y para llevar las orientaciones pertinentes a la población.

Deysis manifestó que hoy por hoy todas las instituciones no solo de la provincia Hermanas Mirabal sino de todo el territorio nacional, deben de unificar criterios en torno a lo que es la prevención de la enfermedad para de esta manera prevenirla a tiempo y no haya tantas defunciones.

“En el marco del mes de la prevención del cáncer de mama y del cooperativismo, nuestra Coophemi y el Patronato Provincial Contra el Cáncer Sabina Tatem Bruce hemos firmado este importante convenio de colaboración, reafirmando que el cooperativismo siempre está presente, no solo en la economía solidaria, sino también en las luchas sociales y los desafíos que afectan a nuestra sociedad”, dijo Daysis Flores.

Mientras que la firmante por el Patronato Disnaydi Aybar dijo, que el apoyo que le ha dado Coophemi ha sido de trascendental importancia, resaltando que son estas las acciones que se deben de emular para que las mujeres y los hombres a los cuales también les puedan dar cáncer de mama se sientan un poco más seguros.

De su lado la Gerente General de Coophemi, la licenciada Giselda Fernández, al dirigirse a los presentes manifestó, que este acuerdo tiene como propósito trabajar en conjunto por la detección temprana y la prevención del cáncer de mama y de sus demás variantes, a través de charlas, conferencias, campañas educativas y jornadas de concienciación.

Dicho proyecto según Fernández, tiene como lema “Hermanas Mirabal Modo Rosa” y busca establecer acciones organizadas por la comisión de Género de la Cooperativa Hermanas Mirabal durante la vigencia de este convenio, en donde se desarrollarán agendas de actividades orientadas a la salud, la educación y la sensibilización.

Datos

De acuerdo a World Life Expectancy, los decesos como consecuencia del cáncer de mama en República Dominicana en el 2024, fueron de 1.460, lo que representa el 2,14% de todas las muertes por cáncer en el país; mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 28,3 por cada 100,000 mujeres.

