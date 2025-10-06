Coopnama juramenta nuevos miembros de órganos de dirección

  • Hoy
Coopnama juramenta nuevos miembros de órganos de dirección

En el marco de la celebración de la Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados, la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) juramentó a los miembros de sus órganos de dirección. El profesor Santiago Portes fue reelegido como presidente del Consejo de Administración, mientras que Francisco Santana y José Fabio Durán seguirán al frente del Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito, respectivamente.

Durante su intervención, Portes destacó la importancia de cumplir con la Constitución de la República, la Ley 127 y sus reglamentaciones, así como la Ley de Lavado de Activos. También brindó por la solidaridad del cooperativismo universal, la paz, la inclusión y el bienestar social, augurando éxitos en el 2026.

Nuevos cargos

  • Octavio Bremón, vicepresidente del Consejo de Administración
  • Felicia Contreras, secretaria
  • Zoila Flor Mateo, tesorera

Acuerdo de cooperación

Durante la Asamblea, Coopnama firmó un acuerdo tripartito de cooperación institucional con la Universidad para la Paz y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos. El objetivo es desarrollar y consolidar las relaciones de índole académica y cooperación entre las instituciones firmantes.

Conferencia

La especialista salvadoreña Alicia Guzmán, gerente general de ACOMI de R.L, impartió la conferencia «La Regulación y la Gestión del Riesgo del Lavado de Activos en las Cooperativas».

Coopnama sigue fortaleciendo su compromiso con el desarrollo institucional y la cooperación con otras entidades, para beneficio de sus asociados y la comunidad en general.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Coopnama juramenta nuevos miembros de órganos de dirección
Coopnama juramenta nuevos miembros de órganos de dirección
6 octubre, 2025
Coopnama realizará 54 asamblea ordinaria de delegados
Coopnama realizará 54 asamblea ordinaria de delegados
24 septiembre, 2025
La ADP debe reorientarse
La ADP debe reorientarse
17 septiembre, 2025
Coopnama entrega premios a los agraciados de rifa por Día del Maestro
Coopnama entrega premios a los agraciados de rifa por Día del Maestro
8 agosto, 2025
Coopnama clausura cursos de verano 2025
Coopnama clausura cursos de verano 2025
3 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

#SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

#SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

Motoconchos y deliverys: héroes invisibles de la ciudad

Motoconchos y deliverys: héroes invisibles de la ciudad

La energía eléctrica: Derecho y Rol regulador del Estado

La energía eléctrica: Derecho y Rol regulador del Estado

Edward Sánchez González: Ética, gerencia y compromiso en una nueva etapa institucional

Edward Sánchez González: Ética, gerencia y compromiso en una nueva etapa institucional

Los sicarios del Estado: La Barranquita y el espejismo de la reforma policial

Los sicarios del Estado: La Barranquita y el espejismo de la reforma policial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo