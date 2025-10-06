Coopnama juramenta nuevos miembros de órganos de dirección

En el marco de la celebración de la Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados, la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) juramentó a los miembros de sus órganos de dirección. El profesor Santiago Portes fue reelegido como presidente del Consejo de Administración, mientras que Francisco Santana y José Fabio Durán seguirán al frente del Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito, respectivamente.

Durante su intervención, Portes destacó la importancia de cumplir con la Constitución de la República, la Ley 127 y sus reglamentaciones, así como la Ley de Lavado de Activos. También brindó por la solidaridad del cooperativismo universal, la paz, la inclusión y el bienestar social, augurando éxitos en el 2026.

Nuevos cargos

Octavio Bremón, vicepresidente del Consejo de Administración

Felicia Contreras, secretaria

Zoila Flor Mateo, tesorera

Acuerdo de cooperación

Durante la Asamblea, Coopnama firmó un acuerdo tripartito de cooperación institucional con la Universidad para la Paz y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos. El objetivo es desarrollar y consolidar las relaciones de índole académica y cooperación entre las instituciones firmantes.

Conferencia

La especialista salvadoreña Alicia Guzmán, gerente general de ACOMI de R.L, impartió la conferencia «La Regulación y la Gestión del Riesgo del Lavado de Activos en las Cooperativas».

Coopnama sigue fortaleciendo su compromiso con el desarrollo institucional y la cooperación con otras entidades, para beneficio de sus asociados y la comunidad en general.