CoopSanRafael celebra 10mo. Aniversario con fiesta popular

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Rafael (CoopSanRafael) celebró por todo lo alto su décimo aniversario con una inolvidable fiesta popular, que reunió en la plazoleta Julián Javier, a socios, colaboradores y a toda la comunidad.

En medio de manifestaciones de gratitud por el apoyo y confianza brindado se presentó una variada cartelera artística que hizo vibrar a todos los presentes, quienes se dieron cita para disfrutar de tan magno evento.

La energía y el talento de Los Sultanes del Talento, hizo que todos se pusieran en modo fiesta, seguido del carismático Nacho Estrella, quien puso a bailar al público con su inconfundible estilo, y el cierre espectacular con el reconocido artista Yovanny Polanco, con su ritmo y alegría hizo elevar desbordar la emoción con su música.

En la parte formal de apertura el doctor Rafael Santos Báez, presidente del Consejo de Administración expresó su agradecimiento al pueblo de Tenares y a la región Nordeste del país, por el respaldo que durante estos 10 años la sociedad en sentido general les han venido dando a la referida entidad crediticia y de servicios.

«Agradecemos profundamente el apoyo que ustedes nos han dispensado en estos diez años de confianza, en los que hemos crecido junto a nuestros socios y a la comunidad. Estamos emocionados al anunciar que próximamente abriremos nuestra nueva sucursal en San Francisco de Macorís, para continuar ofreciendo productos y servicios financieros oportunos, y seguir fortaleciendo vínculos.»

Datos

Fundada en Tenares, provincia Hermanas Mirabal, CoopSanRafael se ha consolidado como una institución sólida y comprometida con los principios cooperativistas de solidaridad, ayuda mutua y desarrollo comunitario.

A lo largo de esta década, ha trabajado para promover el bienestar económico y social de sus socios y contribuir al progreso de toda la región nordeste de la República Dominicana.

Con esta celebración, CoopSanRafael reafirma su compromiso de seguir creciendo y creando oportunidades para sus socios, proyectándose hacia nuevos retos y más años de servicio, confianza y desarrollo compartido.