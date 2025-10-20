COOPSEGUROS cierra el 2024 con mas de mil millones en activos

La Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS) celebró con éxito su XXXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados, en la que el presidente del Consejo de Administración, Manuel Gutiérrez Rosario, presentó el informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, en el que destacó un crecimiento de RD$302.5 millones con respecto al 2023.

Durante su intervención, Gutiérrez Rosario destacó que el año 2024 fue un período de importantes logros y avances financieros, impulsados por la ejecución de su plan estratégico y por la confianza del movimiento cooperativo nacional.

“Coopseguros cierra el año 2024 con resultados muy positivos a favor de nuestras cooperativas socias, en este orden nuestros activos fijos alcanzaron la cifra de RD$1,404.7 millones de pesos dominicanos para un crecimiento de RD$302.5 millones con respecto al 2023, equivalente a un crecimiento interanual de 27.45%, mientras que el patrimonio institucional se elevó en un 18.5%, equivalente a RD$128.9 millones adicionales”, puntualizó.

El informe señala que la empresa cooperativa ascendió del puesto número 17 al número 13 en el ranking nacional de primas cobradas, y expresó su optimismo de que, con el respaldo del sector, COOPSEGUROS pueda integrarse próximamente al grupo de las diez principales aseguradoras del país.

Gutiérrez dijo que durante el período, “33 nuevas cooperativas se incorporaron como socias, con aportaciones de RD$3.4 millones, y se sumaron 211 canales alternos de productores. En conjunto, las cooperativas capitalizaron excedentes, aportaciones y patrocinios por RD$87.6 millones, fortaleciendo el capital pagado de COOPSEGUROS y su capacidad para afrontar nuevos retos”.

El presidente destacó además que la entidad cerró el ejercicio con un rendimiento del 14.18% sobre las aportaciones de capital y 9.86% sobre el patrimonio, cifras que reafirman la eficiencia en la gestión financiera de la institución.

El informe también resaltó los avances en infraestructura física, con la adquisición de un área de parqueo en Santo Domingo, un nuevo local en Santiago —actualmente en proceso de remodelación—, y la apertura de una sucursal en una importante plaza comercial de La Romana.

En la edición 34 de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de COOPESEGUROS también participó Julito Fulcar, presidente advitam del CONACOOP, Eufracia Gómez Morillo, presidenta de CONACOOP, Yanes Rodríguez, presidente de MUJERCOOP, Iván Otero, representante de la Ligas de Cooperativas de Puerto Rico, José Alvarado del Seguro Múltiples de Puerto Rico, de COSVI Puerto Rico, su presidenta Arleen Medina y Joel Chévere, Luis Torres gerente general del Centro del Automovilista, la presidenta de IDECOOP, Maritza López, Miguel Polanco, asesor del Poder Ejecutivo en Cooperativismo, Lisandro Muñoz presidente de FENCOOPSEGUD, Eddy Alvarez de FENCOOPCEN, Benito Vasquez de FECOOPNORDESTE entre otro importantes del sector cooperativo del país.