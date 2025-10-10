Copa del Mundo 2026: ¿cuántos equipos se han clasificado ya? 

Copa del Mundo 2026: ¿cuántos equipos se han clasificado ya? 

El presidente Donald Trump sostiene la Copa Mundial de la FIFA junto al presidente de ese organismo Gianni Infantino, el 22 de agosto de 2025 en la Casa Blanca (AP Foto/Jacquelyn Martin, archivo)

La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos.

Argelia se convirtió el martes en la cuarta selección de África en clasificarse. Egipto lo logró el día previo.

El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.

Cuarenta y tres equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.

¿Cuál es la distribución de plazas?

Asia tendrá ocho plazas directas y aspira a otra en el repechaje intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una disponible en el repechaje intercontinental.

La CONCACAF — Norte y Centroamérica, junto con el Caribe, obtiene tres plazas directas y otras dos posibles en los repechajes intercontinentales.

Sudamérica cuenta con seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales.

Oceanía, por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró ese derecho en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo.

¿Quiénes se han clasificado hasta ahora?

Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.

Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio), Uruguay (4 de septiembre), Colombia (4 de septiembre), Paraguay (4 de septiembre).

África: Argelia (9 de octubre), Egipto (8 de octubre), Marruecos (5 de septiembre), Túnez (8 de septiembre).

Asia: Australia (se clasificó el 10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio).

Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo)

