Copa del Mundo: Colombia vs. Bolivia, resultados del esperado partido

Jhon Córdona (d) de Colombia disputa el balón con Carlos Lampe de Bolivia durante un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026. EFE/ Mauricio Dueñas

Con goles del capitán James Rodríguez, de Jhon Córdoba y de Juan Fernando Quintero, Colombia goleó por 3-0 a Bolivia y selló el pase al séptimo mundial de su historia tras una racha de seis partidos sin ganar obteniendo un pase VIP para el Mundial de 2026.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, que será juez este martes de Venezuela en la última fecha, es quinto con 25 puntos, mientras que la Verde es octava con 17 enteros y deberá vencer a Brasil en casa este martes y esperar que la Vinotinto pierda o empate ante Colombia para jugar la repesca.

La selección colombiana ha jugado seis mundiales. Estuvo en las ediciones de Chile’62, Italia’90, Estados Unidos’94, Francia’98, Brasil 2014, donde tuvo su mejor desempeño al llegar a cuartos de final, y en la de Rusia 2018.

Detalles sobre la Copa Mundial de 2026

Luis Díaz, de la selección de Colombia, controla un balón en un partido contra Bolivia, en las eliminatorias mundialistas, el juevees 4 de septeimbre de 2025 (AP Foto/Fernando Vergara)

La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos.

Uruguay, bicampeón del mundo, se clasificó por quinta vez consecutiva al máximo certamen, gracias a la goleada de 3-0 que le endilgó el jueves a Perú en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Puede leer: ¿Se va para siempre? Messi deja «tambaleando» la idea de participar en el Mundial 2026

Colombia, que se perdió la cita mundialista anterior en Qatar, se cercioró de volver para lo que será su séptima participación en la historia. En la misma jornada doblegó 3-0 a Bolivia.

Paraguay selló su pasaje por medio de un empate en casa ante un Ecuador ya clasificado. Regresará a la máxima cita del fútbol global tras 16 años de ausencia (desde Sudáfrica 2010).

El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.

Cuarenta y tres equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.

¿Cuál es la distribución de plazas?

Asia tendrá ocho plazas directas y aspira a otra en el repechaje intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una disponible en el repechaje intercontinental.

La CONCACAF — Norte y Centroamérica, junto con el Caribe, obtiene tres plazas directas y otras dos posibles en los repechajes intercontinentales.

Sudamérica cuenta con seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales.

Oceanía, por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró ese derecho en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo.

¿Quiénes se han clasificado hasta ahora?

Naciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.

Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio), Uruguay (4 de septiembre), Colombia (4 de septiembre), Paraguay (4 de septiembre).

Asia: Australia (se clasificó el 10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio)

Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo).

Información de EFE y AP.

Síguenos como periodicohoyrd