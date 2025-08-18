Redacción Deportes. Equipos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú buscarán esta semana acercarse un poco más a la gloria de ganar la Copa Sudamericana 2025 cuando se jueguen los partidos de vuelta de los octavos de final, que darán la clasificación a los ocho mejores. La tanda se iniciará el martes 19 de agosto con tres encuentros.

En el primero el Once Caldas colombiano, que se mantiene en la competición desde la fase previa a los grupos, intentará hacer valer la ventaja de 1-0 e instalarse en cuartos tras su visita al Huracán argentino, que debe imponerse por dos goles para seguir en lisa.

En la llave entre ecuatorianos, el Independiente del Valle, bicampeón del torneo, visita al novel Mushuc Runa, al que venció con dificultad por la mínima diferencia la semana pasada.

En el estadio Maracaná, el Fluminense, de amores con la victoria y que cuenta entre sus figuras al portero Fábio, que el sábado igualó al inglés Peter Shilton como el futbolista que más partidos oficiales ha disputado en el fútbol mundial, con 1.390, saldrá a sentenciar la serie contra el América colombiano, al que venció en la ida por 1-2. Los peruanos quieren sorprender

El miércoles 20 el programa de partidos lo iniciarán en Perú el Cienciano y el Bolívar boliviano, que atesora una ventaja de 2-0 y espera que eso le baste para avanzar, mientras los del Cuzco pretenden dar la sorpresa y clasificarse.

Lo mismo aguarda el Alianza Lima en los pagos ecuatorianos de la Universidad Católica, donde saldrá a jugar con oficio para valerse del 2-0 de la ida y de una formación con veteranos como Paolo Guerrero y Hernán Barcos o un técnico de mil batallas como el argentino Néstor Gorosito.

La Universidad de Chile visita al Independiente argentino, al que venció por 1-0 en la ida y del que espera aprovecharse de su mal momento, dado que en la liga de su país cayó el fin de semana ante el Vélez y quedó en crisis.

Tres argentinos y un brasileño por dos cupos

Los octavos de final tendrán su epílogo el jueves 21 cuando los argentinos Lanús y Central Córdoba se vean las caras en el sur de Buenos Aires en un duelo que se prevé igual de parejo al de ida, pues el conjunto cordobés se impuso por la mínima con gran empeño.

Ese mismo día, el Atlético Mineiro brasileño visitará en Mendoza al Godoy Cruz en un partido al que llega con aire en la camiseta por la remontada del encuentro en Belo Horizonte que ganó por 2-1 bajo la batuta de Hulk. – Partidos de vuelta de los octavos de final-

19.08- Huracán (ARG)- Once Caldas (COL) 19.08- Mushuc Runa (ECU)- Independiente del Valle (ECU) 19.08- Fluminense (BRA) – América de Cali (COL) 20.08- Cienciano (PER) – Bolívar (BOL) 20.08- Independiente (ARG ) – Universidad de Chile (CHI) 20.08- U Católica (ECU) – Alianza Lima (PER)

21.08- Godoy Cruz (ARG) – Atlético Mineiro (BRA) 21.08- Lanús (ARG) – Central Córdoba (ARG).