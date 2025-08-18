Copa Sudamericana 2025: Conozca aquí a los 8 mejores equipos entre competidores

  • EFE
Copa Sudamericana 2025: Conozca aquí a los 8 mejores equipos entre competidores

Copa Sudamericana 2025 (Foto dearchivo)

Redacción Deportes. Equipos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú buscarán esta semana acercarse un poco más a la gloria de ganar la Copa Sudamericana 2025 cuando se jueguen los partidos de vuelta de los octavos de final, que darán la clasificación a los ocho mejores. La tanda se iniciará el martes 19 de agosto con tres encuentros.

En el primero el Once Caldas colombiano, que se mantiene en la competición desde la fase previa a los grupos, intentará hacer valer la ventaja de 1-0 e instalarse en cuartos tras su visita al Huracán argentino, que debe imponerse por dos goles para seguir en lisa.

En la llave entre ecuatorianos, el Independiente del Valle, bicampeón del torneo, visita al novel Mushuc Runa, al que venció con dificultad por la mínima diferencia la semana pasada.

En el estadio Maracaná, el Fluminense, de amores con la victoria y que cuenta entre sus figuras al portero Fábio, que el sábado igualó al inglés Peter Shilton como el futbolista que más partidos oficiales ha disputado en el fútbol mundial, con 1.390, saldrá a sentenciar la serie contra el América colombiano, al que venció en la ida por 1-2. Los peruanos quieren sorprender

El miércoles 20 el programa de partidos lo iniciarán en Perú el Cienciano y el Bolívar boliviano, que atesora una ventaja de 2-0 y espera que eso le baste para avanzar, mientras los del Cuzco pretenden dar la sorpresa y clasificarse.

Lo mismo aguarda el Alianza Lima en los pagos ecuatorianos de la Universidad Católica, donde saldrá a jugar con oficio para valerse del 2-0 de la ida y de una formación con veteranos como Paolo Guerrero y Hernán Barcos o un técnico de mil batallas como el argentino Néstor Gorosito.

La Universidad de Chile visita al Independiente argentino, al que venció por 1-0 en la ida y del que espera aprovecharse de su mal momento, dado que en la liga de su país cayó el fin de semana ante el Vélez y quedó en crisis.

Lee más: RD avanza a cuartos de final tras vencer a México 3-0 en Copa Panamericana

Tres argentinos y un brasileño por dos cupos

Los octavos de final tendrán su epílogo el jueves 21 cuando los argentinos Lanús y Central Córdoba se vean las caras en el sur de Buenos Aires en un duelo que se prevé igual de parejo al de ida, pues el conjunto cordobés se impuso por la mínima con gran empeño.

Ese mismo día, el Atlético Mineiro brasileño visitará en Mendoza al Godoy Cruz en un partido al que llega con aire en la camiseta por la remontada del encuentro en Belo Horizonte que ganó por 2-1 bajo la batuta de Hulk. – Partidos de vuelta de los octavos de final-
19.08- Huracán (ARG)- Once Caldas (COL) 19.08- Mushuc Runa (ECU)- Independiente del Valle (ECU) 19.08- Fluminense (BRA) – América de Cali (COL) 20.08- Cienciano (PER) – Bolívar (BOL) 20.08- Independiente (ARG ) – Universidad de Chile (CHI) 20.08- U Católica (ECU) – Alianza Lima (PER)
21.08- Godoy Cruz (ARG) – Atlético Mineiro (BRA) 21.08- Lanús (ARG) – Central Córdoba (ARG).

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Copa Sudamericana 2025: Conozca aquí a los 8 mejores equipos entre competidores
Copa Sudamericana 2025: Conozca aquí a los 8 mejores equipos entre competidores
18 agosto, 2025
Equipos buscarán pase a semifinales
Equipos buscarán pase a semifinales
7 agosto, 2025
Kelvin Cruz despide equipo Voleibol U-19 va a Copa y al Mundial
Kelvin Cruz despide equipo Voleibol U-19 va a Copa y al Mundial
24 junio, 2025
El PSG, noveno club de la historia en conseguir un triplete de Liga, Copa y ‘Champions’ 
El PSG, noveno club de la historia en conseguir un triplete de Liga, Copa y ‘Champions’ 
2 junio, 2025
¡Toalla, copa o tampón! ¿Cuál es el mejor producto menstrual para ti?
¡Toalla, copa o tampón! ¿Cuál es el mejor producto menstrual para ti?
28 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

No es momento de encuestas, ahora es momento de trabajo dice Eduardo Sanz Lovatón

No es momento de encuestas, ahora es momento de trabajo dice Eduardo Sanz Lovatón

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo