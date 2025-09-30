Coraasan inaugura Estación de Bombeo Cerro Alto y redes de agua potable

Con un costo global de más de 15 millones de pesos, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), entregó ayer dos obras de agua potable que impactarán la vida de más de 7 mil personas.

Se trata de la Estación de Bombeo de Agua Potable Cerro Alto, cuya rehabilitación se ejecutó a una inversión de RD$9,039,68.66, la cual estabilizará el servicio de agua potable en la zona y la sustitución de una línea de agua potable en la calle Nando Díaz en Jacagua Arriba, de 984 metros de tuberías de 3 pulgadas en PVC, que conllevó una inversión que asciende los seis millones de pesos.

Puede leer: Sargazo: el enemigo silencioso que pone en riesgo el turismo en República Dominicana

La estación de bombeo contempló una bomba vertical, un banco de transformadores y tuberías de 8 pulgadas en hierro, válvulas, entre otros componentes. Además, consta de una caseta operativa, verja perimetral, instalaciones eléctricas y contenes. Con esta rehabilitación serán beneficiados Cerro Alto y parte del Francisco del Rosario Sánchez, entre otros sectores.

La estación de bombeo salió de operación en 1995, y debido al crecimiento poblacional tuvo que ser rehabilitada, para suplir la demanda del servicio de agua potable.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, expresó que «gracias a la visión y los lineamientos del presidente Luis Abinader la producción de agua ha aumentado en un 29% respondiendo a la demanda de una población que va en crecimiento».

Informó que próximamente serán beneficiados El Bristol, La Terraza y la urbanización Flamenco, con los trabajos de interconexión que se ejecutarán.

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, señaló que “es importante que la población entienda que el agua es un recurso que hay que cuidar, que es finito. Así como la junta de vecinos se preocupó por canalizar esta estación de bombeo, deben de educar sobre el uso y la preservación de este recurso”.

Asimismo, el presidente de la Junta de Vecinos Julia Hernández de Cerro Alto, Alexander Cuevas, agradeció en nombre de los residentes a Dios y al ingeniero Andrés Cueto.

“Desde el 1995 estábamos sufriendo de escasez de agua. Valoramos al director de Coraasan, como el gran gerente que es, una persona que escucha, que gestiona y trabaja”, sostuvo.