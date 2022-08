Coral 5G: Conocen hoy revisión de medida a Torres Robiou

El general Juan Carlos Torres Robiou fue trasladado este lunes hasta la sala de audiencias del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para donde se le conocerá la revisión obligatoria a la medida de coerción que cumple el acusado de pertenecer a una red de corrupción administrativa y otros delitos desmantelada por el Ministerio Público en la operación Coral 5G.

Torres Robiou busca obtener su libertad en esta etapa del proceso en su contra en el que le fue dictada prisión preventiva como medida de coerción al igual a que otros imputados en el caso.

La audiencia, que preside la jueza, Yanibet Rivas, fue aplazada para hoy debido a que la anterior no se pudo ejecutar ya que el ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) no fue trasladado hasta el juzgado desde la Cárcel Najayo Hombres donde se encuentra guardando prisión preventiva.

Se recuerda que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa a Torres Robiou de aprovecharse de su posición para distraer fondos del Estado. La acusación del Ministerio Público también indica que los miembros de la supuesta red nombraban policías y militares que debían devolver la mayor parte del dinero que recibían para la red Coral y Coral 5G.