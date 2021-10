Córdoba empuja dos vueltas en victoria Aguilas sobre Gigantes

El abridor cubano Yunesky Maya lanzó cinco episodios en blanco de solo dos hits, un boleto y cuatro ponches para acreditarse su primera victoria

Las Águilas Cibaeñas dominaron a los Gigantes del Cibao 3 carreras por 2, en “El Valle de la Muerte” el Estadio Cibao, de esa ciudad.



La victoria fue para el cubano Yunesky Maya (1-0), laboró 5.0 entradas en blanco, dos hits, una base por bolas y cuatro ponches.



Perdió Peña (0-1) en una actuación de 5.2 innings, tres hits, dos vueltas limpias y ponchó a tres.



Las cuyayas (1-0) se salieron de la ofensiva de Leody Taveras y Allen Cordoba para doblegar a sus vecinos de San Francisco de Macorís (0-1).



El jardinero central Taveras bateó de 3-3, tres dobles ante el abridor de los Potros, Richeldson Peña, y anotó dos carreras provocadas por el madero de Cordoba, quien con un doble remolcó una vuelta (en el sexto inning) y otra con un rodado (en el primero).



Otro que impulsó carrera por las Águilas lo fue Juan Carlos Pérez, en el octavo, un sencillo al prado central ante Ángel De Jesús.

Jugadores de las Aguilas Cibaeñas se saludan en el acto inaugural

Juegos del Hoy

Pelota Infernal

Estadio Quisqueya. Estrellas Vs Licey 7:15 P.M.

EstadioJulián Javier. Escogido Vs Gigantes 7:30 P.M.

Estadio Fco. Micheli. Aguilas Vs Toros 7:30 P.M.

Equipos JJ G P PCT. Dif.

Licey 1 1 0 1000 —

Aguilas 1 1 0 1000 —

Estrellas 1 1 0 .000 —

Toros 1 0 1 .000 0.5

Gigantes 1 0 1 .000 0.5

Escogido 1 0 1 .000 0.5