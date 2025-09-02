Corea del Sur y su visa K-Culture: una oportunidad fascinante para fans del K-pop y el K-drama

En un esfuerzo por fortalecer su industria cultural y atraer a miles de seguidores de la Ola Coreana (Hallyu), el gobierno surcoreano ha lanzado oficialmente la Visa K-Culture, también conocida como Visa Hallyu, una iniciativa que permite a extranjeros permanecer en el país hasta por dos años para estudiar disciplinas relacionadas con el entretenimiento y la cultura coreana.

¿Qué ofrece la Visa K-Culture?

Permite a los solicitantes matricularse en academias privadas para estudiar canto, baile, actuación, moda, cine, televisión, cocina tradicional y más.

Está dirigida a personas apasionadas por el K-pop, los K-dramas, la K-beauty y otros elementos de la cultura coreana.

A diferencia de la visa de estudiante tradicional, esta visa se enfoca en la formación artística y cultural, no solo en el idioma coreano.

La Visa K-Culture forma parte de una estrategia nacional para revitalizar el turismo y la industria del espectáculo, afectadas por la pandemia. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo considera esta medida clave para impulsar el interés global por Corea del Sur y fortalecer su economía creativa2.

La Ola Coreana ha conquistado audiencias en todo el mundo, desde giras internacionales de grupos idols hasta el éxito de series coreanas en plataformas de streaming. Esta visa responde a la creciente demanda de experiencias culturales auténticas por parte de los fans internacionales.

Requisitos y aplicación

Aunque aún se están definiendo algunos detalles, se espera que los interesados deban inscribirse en programas certificados por instituciones coreanas. El proceso será gestionado por el Ministerio de Justicia y se anunciarán los requisitos específicos en los próximos meses.