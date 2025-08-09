¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

Jugadores del seleccionado de la Academia La Javilla saltan de jùbilo al obtener su pase a la final al derrotar a Puerto Rico, 17-2.

La Academia La Javilla y el representativo de Santo Domingo (AIBI) ganaron sus respectivos choques para pasar a la gran final de la 2da edición de la Copa Internacional de Pequeñas Ligas.

La Javilla, dirigida por Leo Mercedes, apaleó 17-2 a Puerto Rico. Dariel Feliz se acreditó la victoria y Dylan Echavarría la derrota.

Jan Soto bateó de 3-2 con cuatro carreras empujadas; Angel Peralta de 2-2 con dos remolcadas; Angel Encarnación, Yerald Vargas y Dariel Monte De Oca un hit. Por los boricuas, Dereck De León conectó su único hit.

AIBI vence a USA.

El equipo de Santo Domingo derrotó 14-3 a Estados Unidos.

El triunfo correspondió para Andry Rivas, quien tiró juego completo de cinco hits, tres vueltas, cuatro boletos y dos ponches. Perdió Jefferson Rodríguez al ser castigado con seis vueltas en una entrada.

Por AIBI sobresalieron a la ofensiva, José Rosa con doble y dos imparables y tres carreras remolcadas; Jancarlos Grullón, Misael De La Cruz, Yeriel Paulino, Isaac Rijo, Joel Nieves y Josué Bersan con un cenicillo.

Por los estadounidenses, se destacaron con el madero Bryan Peña con tubey y sencillo en tres turnos; Juan Pérez, Jefferson Rodríguez y Henry Reyes un inatrapable.

Jeffrey Nolasco

Jeffrey Nolasco

