Coronavirus acaba con década de creación de empleos en EU

El coronavirus ayer, viernes, rompió con casi una década de creación continuada de empleo en EE.UU. y volvió a golpear con fuerza al estado de Nueva York, donde el número de muertes se ha duplicado en solo tres días y ya representa el 45 % del total de decesos en el país.

115,000 contagios en América. – Los casos de coronavirus van camino a triplicarse al cierre de la semana en América, que pasó de tener unos 115,000 contagios confirmados el viernes de la semana pasada a superar los 312,000 ayer, el mismo período en el que EE.UU. se consolidó como foco mundial de la pandemia, una posible vacuna trajo esperanza y también aumentó la preocupación ante una inminente recesión.

La crisis.- Se trata del peor dato mensual desde 2009, en plena crisis financiera, y pone fin a casi una década de crecimiento continuo; pero, según los expertos, muestra una imagen muy limitada, ya que los datos no acaban de reflejar los efectos de la paralización de la economía registrada a finales de marzo debido al coronavirus.

Las cifras provocaron ligeras caídas en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, que a las 13.00 hora local (17.00 GMT) había perdido más de 400 puntos, es decir, un 1.9%.

El drama de Nueva York.- En una rueda de prensa, el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, informó de que el número de muertes en el estado casi se ha duplicado en los últimos tres días al pasar de 1,550 el martes a 2,935 este viernes y, además, la cifra de contagios ya llega a 102,863. Debido a la gravedad de la situación, Cuomo anunció que confiscará los respiradores, mascarillas y otro tipo de material médico que no esté siendo usado en centros privados y lo redistribuirá entre los hospitales que atienden a la población más enferma.

Además, De Blasio y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, han urgido a sus vecinos a usar mascarillas para protegerse del virus. Ante el impacto de la pandemia, la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, está presionando a los republicanos para que se apruebe en el Congreso otro paquete de estímulo económico.

Recomienda uso de mascarillas

Washington.- EFE .- El Gobierno de Estados Unidos recomendó ayer, viernes, taparse la cara en público para evitar contagios de coronavirus, aunque el presidente, Donald Trump, dijo que él no seguirá esa sugerencia. Los Centros de para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus recomendaciones, en las que ahora también instan a la ciudadanía a utilizar piezas de tela para cubrirse la cara cuando estén en público.

“Los CDC están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo que yo vaya a hacerlo”, anunció el mandatario , aunque dijo que “puede que sea algo bueno”. El organismo apuntó que taparse la cara es importante “en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener (como por ejemplo supermercados y farmacias)”.