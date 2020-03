Coronavirus: “¿Cómo me quedo en casa si no tengo qué comer?”

Una cantidad reducida de chóferes del transporte público que recorren sectores como Herrera, Manoguayabo, Gurabo y el casco urbano de la ciudad, permanecían circulando la mañana de jueves a pesar del llamado del gobierno a permanecer en recogimiento por el coronavirus.

Sin utilizar ningún tipo de medidas para evitar el contagio de los usuarios que utilizan este servicio, algunos conductores salieron a las calles como todos los días.

Aunque el día de hoy muchos de los servicios de trasporte público fueron suspendidos, muchos de ellos continúan laborando y aseguraron no tener otra alternativa para seguir sustentando sus necesidades básicas.

Tal es el caso de Rafael Encarnación de 53 años, quien dijo que a pesar de padecer, diabetes tiene que salir a la calle, ya que no tiene otra poder sustentarse.

“El Presidente nos manda a que los diabéticos estemos en nuestra casa, pero ¿Cómo nos quedamos en la casa si no tenemos que comer, no tenemos que hacer? La azúcar mía de 500 no baja, no puedo quedarme en la casa tengo que salir a trabajar”, indicó.

Asimismo, Andrés Palomino de la Asociación de Servicios de Transporte Turístico Intramuros, expresó que busca ansioso los pasajeros para poder cumplir con las cuotas mensuales de su vehículo, el cual paga 15 mil a una financiera.

Mientras que el flujo de pasajeros en el Metro de Santo Domingo lucía tímida.

Medidas oficiales. Luego de que el presidente Danilo Medina anunció el pasado martes una serie de medidas para contrarrestar la propagación el coronavirus en el país, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), anunció las siguientes disposiciones.

Medidas para el transporte urbano e interurbano

Limitar cantidad de pasajeros carros públicos (concho) a cuatro personas; en autobuses y minibuses, limitar la cantidad de pasajeros al número de asientos del vehículo y a la distancia de un metro entre ellos, según lo especifica la OMS.

Higienizar la unidad de transporte tanto en el origen como en el destino del viaje, mantener higienizadas las instalaciones, superficies y vehículos en los cuales se brinda servicio de transporte público. (Pueden utilizar alcohol y el cloro para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.

Instalar dispensadores de gel antibacterial (manitas limpias o jabón líquido) en las oficinas y terminales de transporte. Además, asegurar que los conductores cuenten con desinfectante de manos en los vehículos.

Limpiar con frecuencia el guía del vehículo, al toser o estornudar cubrir la boca o nariz con un pañuelo o servilleta y con el codo flexionado.

Proveer de información de prevención tanto al personal operativo, administrativo y choferes, sobre las medidas para evitar el contagio del COVID-19.

Si algún miembro del personal o conductor presenta fiebre, tos o dificultad para respirar debe comunicarse con el Ministerio de Salud Pública e indicar su historial de viaje realizado.

Todos los operadores que brindan servicios de transporte urbano, interurbano y turístico operarán con la cantidad de unidades que requiera la demanda, y cumpliendo estrictamente con las indicaciones recomendadas por el Ministerio de Salud Pública.

Medidas para el transporte turístico

Se suspenden las excursiones turísticas (Transporte Turístico de Aventura, Motores, Buggies, Safaris, etc.) por el mismo periodo de la declaratoria de emergencia de quince (15) días a partir de este jueves 19 de marzo a las 6:00 de la mañana.

Los taxis turísticos, estacionarios, plataforma, y por comunicación transportaran los pasajeros en los asientos traseros. Dos en los vehículos de menor capacidad y cuatro en los vehículos de mayor capacidad.

Todos los operadores que brindan servicios de transporte turístico operaran con la cantidad de unidades en servicio que requiera la demanda y cumpliendo estrictamente con las medidas aquí establecidas.

Todo chofer que tenga síntomas de gripe, fiebre, tos o dificultad para respirar, o condición especial, no debe estar en servicio y comunicarse con el Ministerio de Salud Pública e indicar su historial de viaje realizado.

Si algún pasajero presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, debe comunicarse con el Ministerio de Salud Pública e indicar su historial de viaje realizado

Estas medidas son coordinadas con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

Seguir las reglas anteriores de cuidado al toser o estornudar, y comunicarse con el ministerio de salud en caso de ser necesario.

Medidas para el transporte en motocicletas

Se limita a un 50% (o menos) la concentración de motocicletas brindando servicio en las paradas, o de acuerdo a la demanda, cumpliendo estrictamente con las medidas aquí establecidas.

Se recomienda el uso de mascarillas y guantes, no tocarse la cara y lavarse frecuentemente las manos con jabón o gel antibacterial, limitar el contacto físico con los pasajeros.

Seguir las reglas anteriores de cuidado al toser o estornudar, y comunicarse con el ministerio de salud en caso de ser necesario.

De igual forma, la funcionaria invita, a los operadores del servicio del transporte público a instruir a todo su personal seguir las disposiciones de Salud Pública, en el sentido de que si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar eviten salir de casa y llama al *462.

Medidas para el transporte de cargas

Las medidas concernientes al transporte de carga, en consonancia con las disposiciones de nuestro señor Presidente y la Comisión de Alto Nivel, son las siguientes:

Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, a excepción de supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y establecimientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos, zonas francas, empresas agrícolas, entre otros que indique la Comisión de Alto Nivel presidida por el Ministerio de la Presidencia.

Para prestar servicios de transporte de carga relativas a las actividades anteriormente mencionadas, deben mantener higienizadas las instalaciones, superficies y vehículos en los cuales se brinda el transporte.

En los puntos de carga y descarga se debe cumplir con las las medidas de higiene y control establecidas por el Ministerio de Salud.

Los conductores de vehículos de carga deben respetar los límites de velocidad establecidos, viajando siempre por el carril del extremo derecho, en todas las carreteras del país.

El alcohol y el cloro se pueden utilizar para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.