Coronavirus: Comunicado del laboratorio Referencia ante gran demanda de pruebas del COVID-19

El Laboratorio Clínico Referencia, uno de los que fue autorizados por las autoridades de Salud para realizar pruebas del coronavirus en la República Dominicana, emitió un comunicado donde hace algunas aclaraciones debido a la gran demanda.

Esta es la comunicación enviada a los medios:

En Referencia Laboratorio Clínico hemos asumido el compromiso con la población dominicana, la comunidad médica y las autoridades del Ministerio de Salud Pública de brindar el soporte que se requiere para el procesamiento de las pruebas clínicas para el diagnóstico del COVID-19. En ese sentido, nuestro personal se encuentra laborando incansablemente para ofrecer el servicio que necesitan los pacientes, ante esta crisis que afecta al mundo.

Sin embargo, los efectos de esta pandemia se han hecho notar, y en Referencia no estamos exentos. El alto volumen de llamadas que recibimos cada día no nos ha permitido darles el servicio usual. Les confesamos que estamos haciendo un gran esfuerzo, ajustando los procesos día a día, para atender a todos las pacientes. Les pedimos excusas porque estamos conscientes de que, aún los esfuerzos, no hemos podido atenderles a todos como se requiere.

Para leer más: Ideas útiles para aprovechar este tiempo en casa

Nuestros colaboradores, a pesar de la actual incertidumbre, se han sumado valientemente a este compromiso corporativo, y están trabajando como el primer día, porque saben que aún en los momentos difíciles, nos debemos a ustedes.

Cada día incorporamos mejoras a nuestros equipos de atención telefónica, por lo que esperamos que muy pronto mejore este servicio.

Para contrarrestar las limitaciones en el transporte interurbano, logramos incorporar chóferes adicionales, que han dicho presente para el traslado de las muestras procedentes de las ciudades del interior del país.

Asimismo, informamos que, temporalmente cerramos 15 centros de servicios con el objetivo de concentrar nuestro personal en las zonas estratégicas de mayor necesidad y reforzar el servicio.

De esta experiencia, que no sólo pone a prueba nuestro compromiso social, sino también la sabiduría que tiene el ser humano de reinventarse ante la adversidad, saldremos adelante y lograremos mantener la responsabilidad contraída, con la paciencia y la comprensión de todos ustedes.

Hoy más que nunca, para nosotros, los resultados son más que números.