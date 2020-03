Coronavirus: Datos sobre la vida de Jenny Polanco

La diseñadora dominicana Jenny Polanco, quien murió la madrugada de este martes por complicaciones del coronavirus COVID-19, confirmó que contrajo la enfermedad durante un viaje a Madrid, España.

¿Quién era Jenny Polanco?

Nació en Santo Domingo el 18 de Enero de 1958.

Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santa Teresita.

Se graduó de Diseñadora de Interiores en laUniversidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Tomó clases de Patronaje, Técnicas de Sastrería y Drapeado Artístico en la Escuela de Diseño Parsons en New York.

Crea su Atelier Jenny Polanco S.A. y es propietaria de varias boutiques que se encuentran en Altos de Chavón y La Marina de Casa de Campo, en La Romana; y en Santo Domingo, en Casa Virginia, Bella Vista Mall y la Ciudad Colonial.

Sus creaciones se pueden encontrar en boutiques en Puerto Rico, Bahamas, París y New York.

Desde hace 10 años incursiona en el diseño de joyería y complementos, inspirados en los colores y transparencias del ámbar dominicano, combinado con perlas, pieles y piedras semi-preciosas.

Recientemente abrió “Project”, una tienda conceptual de arte y artesanía, curada por la diseñadora, con el fin de promover el talento local.

Tiene dos hijos: Carla Quiñones Polanco y Luis Carlos Quiñones Polanco.

Preguntas que respondió durante entrevista:

¿Qué soñaba ser de pequeña?

Realmente yo no lo sabía, pero lo que me hubiese gustado ser era coreógrafa. Yo siempre ponía música y trataba de hacer con mi cuerpo movimientos al ritmo de esa música. Fue mucho más tarde que entendí que eso se llamaba ser coreógrafa y no bailarina.

¿Desde cuando empezaste a interesarte por el diseño?

El diseño fue parte de mí como una cosa natural, tanto el arte como el diseño. Mis amigas de infancia decían que yo me pasaba todo el tiempo diseñándole los vestidos a la Barbie, y yo jugué Barbie ¡hasta los 14 años! justamente porque me gustaba hacer esos vestidos. Para mí, en aquella época, no era diseñar, pero en realidad, si lo vemos, me he pasado toda mi vida diseñando. Como una cosa natural.

Sabemos que estudiaste Diseño de Interiores y te has destacado ampliamente en el diseño de Modas, ¿Cuándo empezó a interesarte este último?

Fíjate, estudié Diseño de Interiores y Artes Plásticas, porque yo sentí que aquí no había una carrera que reuniera todas las condiciones que yo deseaba. Y eso, que en el fondo, lo que yo quería estudiar era Arte. Cuando terminé la carrera de Diseño de Interiores, hice mi primer trabajo, lo cual fue mi gran frustración también, porque en ese momento trabajar el Diseño de Interiores era trabajar con las señoras y arreglarle un poquito las cosas. Era como pintar. Resulta que yo estaba interesada en montar una tienda, pero yo no sabía que lo que yo hacía era diseñar, aunque yo misma hacía mi ropa para ir a la Universidad.