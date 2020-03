Coronavirus: Doctor dio positivo y fue a medios aclara

El infectológo Héctor Balcácer salió hoy al frente a la información que mientras esperaba los resultados de una prueba por coronavirus acudió a varios medios de comunicación, a participar de entrevistas.

El doctor confirmó que resultó positivo por coronavirus o Covid 19, pero aclaró que inmediatamente se sintió mal, canceló otras entrevistas que tenía.

“Quiero aclarar que no sabía que tenía coronavirus cuando participé de esas entrevistas. En el día de ayer me hice la prueba al coronavirus y salí positivo. Tuve presencia en dos programas en la mañana. Tenía agendado dos programas más que inmediatamente suspendí porque cuando salía de uno de los programas me sentí con escalofríos”, expresó.

Agregó que por esa razón optó por llamar a uno de los laboratorios privados que están haciendo la prueba, quienes gentilmente , dado que lo conocen, le hicieron la prueba en el hogar.

Además, el infectológo Balcácer explicó que inmediatamente se sometió a aislamiento de manera voluntaria.

“Repito. Suspendí tres programas que tenía posteriores, porque aún lo único que sentí fue malestar general, entendía que mi deber era estar en la casa porque pudiera existir la posibilidad de tener coronavirus.

El doctor dijo que hay personas que están tomando este tema para hacer daño, pero que no se siente mal por la decisión que tomó de quedarse en casa.

Dijo que hubo personas que le recomendaron que no dijera nada y que se quedara callado, pero él quiso comunicárselo a quienes tuvieron contacto con él, para no ser irresponsable.

Reclamo. Más temprano en la mañana, antes de que Balcácer hablara, el comunicador Nelson Reyes denunció hoy que un doctor que participó en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37, fue puesto en aislamiento, sospechoso de tener coronavirus.

“Esa persona que está ahí, sucede que anoche llamó, que desde que salió de aquí sintió una fiebre y escalofríos”, dijo mientras mostraba en pantalla una foto de Héctor Balcácer, quien es infectólogo.

Reyes agregó que inmediatamente el doctor ha entrado en la categoría de sospechoso y que fue puesto en aislamiento total.

“Esto nos obliga a nosotros a tomar ciertas medidas a lo interno, comenzando con el personal que tuvo contacto cercano con él”, expresó el comunicador.

“Hay que cuidarse, señores”, enfatizó.

Dijo que la primera lección que él saca, es que él , refiriéndose al doctor, que es infectológo, que es internista, que anduvo en otros programas, si presentaba un cuadro, de ese tipo no debió estar por aquí ni en otros sitios.

Agregó que el doctor debió quedarse totalmente aislado.