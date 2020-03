Coronavirus: Dominicanos van a votar con mascarillas y guantes

A diferencia de las elecciones suspendidas del pasado 16 de febrero, las de hoy se hacen en el marco de una declaratoria mundial de pandemia por coronavirus o COVID-19.

De ahí que varios dominicanos han acudido a votar hoy a los colegios electorales portando guantes y mascarillas.

Tal es el caso del Colegio Parroquial San José, ubicado en Villa Consuelo, donde muy temprano se observó a personas tomando esta medida de precaución.

De igual manera, el famoso comentarista de radio, Pedro Manuel Casals, fue una de las personas que acudió a su centro de votación, ubicado en la universidad UNPHU, llevando guantes, máscara y su cédula en un estuche, como medidas de protección ante el coronavirus o COVID-19.

Personal de la JCE también se protege. También parte del personal técnico que trabaja en la Junta Central Electoral está usando guantes y mascarillas como medidas de prevención ante el coronavirus.

Así se observó en el colegio electoral ubicado en el Club Deportivo y Cultural Los Cachorros.

Posición de la OPS. Se recuerda que este viernes, la representante de la República Dominicana ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alma Morales Salinas, expresó que no hay ningún motivo para no ir a votar en las elecciones municipales del domingo, ya que no existe una “circulación local del coronavirus”.

Señaló que los ciudadanos pueden realizar el sufragio este domingo tomando en cuenta las medidas de higiene que han recomendado las autoridades de la salud.

También informó que no todo cuadro respiratorio es un coronavirus. “Lo que está circulando en el país es el virus de la gripe”, indicó.

“Nosotros estamos promocionando la higiene respiratoria, estamos recomendando el distanciamiento social, recomendamos que si hay personas enfermas se queden en sus casas para evitar la circulación del virus”, manifestó.

VEA: Video: “Coronavirus no circula local; no hay motivo para no ir a votar este 15 de marzo”, dice OMS

Recomendaciones de Salud Pública. Para frenar la expansión del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública recomendó ayer a la Junta Central Electoral (JCE) instruir a las juntas municipales que implementen el domingo durante los comicios medidas de protección a la población como agilizar la movilidad de los votantes para evitar aglomeraciones en los espacios cerca de los centros.

Una carta enviada por el ministro Rafael Sánchez Cardenas al presidente del Pleno, Julio César Castaños Guzmán, incluye priorizar la votación de las personas que lo requieran según su condición física como por tradición lo hacen, pero en esta ocasión sumar a las que presenten tos o catarro.

Otra de las sugerencias consignadas en esa comunicación es facilitar que dentro de los recintos los electores estén a un metro de distancia para reducir la exposición a secreciones respiratorias.

Igual establece solicitar a los que ingresen a los colegios y que presenten tos y catarro, usar pañuelo o el antebrazo y evitar la utilización de las manos. En el caso de los desechables, eliminarlos de manera adecuada.

“Proveer a los funcionarios y delegados las condiciones para la higiene de manos, lavado o uso de solución con base de alcohol sobre 65%”, exhorta el organismo.

Como medida de prevención insta sustituir a personal que curse fiebre o manifestaciones respiratorias.

La cartera expresa que hace estas sugerencias en ejercicio de su función de rectora del sistema de salud y por la presencia en el país de cinco casos de covid-19, lo que requiere estrategias para prevenir su propagación ante actos masivos como los comicios.

Medidas de la JCE. La JCE respondió a la misiva con la confirmación de que instruirá a las juntas municipales para que adopten las medidas sugeridas durante las votaciones, que involucran la movilización de alrededor de 7.4 millones de sufragistas a los 16,032 centros de los 158 municipios.