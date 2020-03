Coronavirus: Drama: Mi padre murió por “falta de atención” y mi madre salió positiva; es diabética e hipertensa

Un joven narró hoy el drama que vive su familia desde el momento en que su padre, de 60 años de edad, resultó positivo al Covid-19 y fuera objeto de presuntos rechazos en dos clínicas y el propio Hospital Militar Ramón de Lara, situación que lo llevó a su deceso el pasado miércoles.

Margarita Calcaño explicó que el lunes decidieron trasladar a Porfirio Calcaño Contreras, su progenitor, al Centro Policlínico Nacional y al Centro Médico Integral II, donde dos médicos que lo vieron ofrecieron diagnósticos contradictorios, ya que uno afirmó que el paciente tenía neumonía y el otro dijo que no tenía nada, “que estaba bien”.

“Pues nos decidimos dirigirnos a la casa. El martes en la noche papi se puso malo, que no podía respirar; lo llevamos al médico. Allá (en una de las clínicas antes mencionada) de una vez nos aislaron, no nos prestaron la asistencia, solamente le pusieron oxígeno”, prosiguió Calcaño con voz compungida, quien reside en Brisas del Edén, Santo Domingo Este.

Sostuvo que posteriormente desde el mismo centro de salud se contactó al Ministerio de Salud Pública para un posible traslado de Calcaño Contreras a causa del coronavirus, sin embargo, la ambulancia nunca llegó. “Ellos (los médicos de la clínica) lo que nos decían era que si nosotros queríamos llevárnoslo, nos lo podíamos llevar para otro sitio; pero ellos lo que querían era salir de nosotros”.

Al Ramón de Lara: Calcaño, profesional en Administración Turística y Hotelera, explicó que posteriormente se quedaron en el lugar hasta las 6:00 de la mañana, momentos en que decidieron “arrancar” para el hospital militar Ramón de Lara, en San Isidro, donde les habrían dicho que no podían hacer nada por el paciente hasta que a éste no se les hiciera la prueba del Covid-19. “Hay que destacar que la prueba estaba pautada para ese mismo día, pero papi no podía respirar”, destacó.

Fue entonces, dijo, cuando decidieron dirigirse a una de las clínicas antes mencionadas que, afirma, tampoco le prestó asistencia y no querían ni siquiera acercarse al paciente. “Entonces, lamentablemente mi padre falleció por negligencia, porque no le hicieron caso”, se lamentó entre sollozos.

Mi madre es diabética. Calcaño narró que antes de que su padre muriera salió positivo al Covid-19, razón por la cual se le practicó también de emergencia la prueba a su madre, Altagracia Contreras, por ser diabética, hipertensa y tener insuficiencia renal, resultando este viernes positiva al virus, debido al contacto que tuvo con su fallecido esposo.

“Entonces se llevó al Ramón de Lara porque la situación de mami no se puede esperar que le den síntomas y ellos dicen que hay que esperar que le dé síntomas a mami. Entonces lamentablemente, mami con la situación que tiene,

mami no puede esperar, me entiendes, mami no puede esperar”, insistió la joven con expresión impotente.

Sostuvo que una vez en el hospital Ramón de Lara, tampoco quisieron atender a su progenitora, debido a que no llegó en una ambulancia de Salud Pública. “Pero cómo va a ser en una unidad de Salud Pública si no quieren asistir al teléfono, me entiendes; llamamos al 911 y tampoco no quieren hacer nada”, enfatizó.

Señaló que en el citado hospital militar procedieron a sacar sus hermanos y su madre con el uso de agentes policiales, porque entendían que no podían estar en el área.

No quieren hacernos pruebas. Margarita Calcaño dijo que a toda esa situación se agrega la negativa de hacerle las pruebas tanto a ella como a sus hermanos, pese a que tiene la indicación, porque supuestamente no han manifestado síntomas a la enfermedad. “Pero es que no pueden esperar que nosotros tengamos síntomas, porque nosotros estábamos con mi padre que falleció y con mi madre que está ahora viva y lo tiene”.

Citó que fue el propio Gobierno que dispuso la realización de la pruebas a aquellas personas que se determinara el posible contagio, por lo que no entiende que a ellos hay que darle prioridad por la situación ocurrida con su padre.

“Mi padre murió de eso y nosotros tuvimos contacto con mi padre, y mi madre lo tiene y está aquí en la casa porque no la quieren atender. Entonces también tienen que hacernos las pruebas para nosotros tomar las medidas necesarias”, indicó.