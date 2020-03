Coronavirus en RD: Así reaccionaron residentes de Boca Chica tras anuncio de creación de centro de aislamiento

Residentes en el sector Los Tanquecitos en Boca Chica realizaron protestas el día de ayer en demanda de que no se habilite un centro de aislamiento para las personas con síntomas sospechoso al de coronavirus.

“Llamamos la atención de las autoridades para que puedan evaluar y ver la situación que está pasando realmente Boca Chica es un municipio turístico, y sería de suma importancia que se tomará en cuenta y se reconsiderará la situación de hacer un centro de aislamiento aquí”, expresó uno de los comunitarios.

“Nosotros nos oponemos rotundamente porque eso viene a poner en juego la salud y la vida nuestra y de nuestro seres queridos”, manifestó un residente de la comunidad.

También indicaron que según rumores en un hotel del lugar se encuentra tres aisladas tres personas con sospecha de coronavirus.

“Primero hay un desconocimiento de la enfermedad, lo que se ha dicho que es una enfermedad que no se cura, que mata y difícil que se restablezca, y las autoridades de Salud Pública son unos abusadores por no han tomado en cuenta a esta comunidad que no tiene hospitales que valgan la pena”, resaltaron.

