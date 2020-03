Coronavirus en República Dominicana: Aquí le decimos cómo evitar contagio en transporte público

Tras las autoridades de Salud confirmaran el primer caso importado de coronavirus (COVID-19) en la República Dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) y Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) dieron a conocer algunas medidas preventivas para las personas que usan el transporte Público.

A tener en cuenta antes de abordar:

Evite abordar transporte colectivo si tiene tos y fiebre.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y converse con el personal de salud sobre su historial de viaje.

Durante su traslado:

Evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos.

Lávese las manos con frecuencia usando jabón y agua, o con desinfectante para manos a base de alcohol.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Al toser y estornudar, cubra la boca y la nariz con el codo flexionado o un pañuelo.

Al llegar a su destino:

Lávese las manos con frecuencia usando usando jabón y agua, o con desinfectante para manos a base de alcohol.

Evite tocarse los ojos y la nariz.

Cúbrase la boca y nariz al estornudar, puede hacerlo con la parte interior de su codo o usando pañuelo.

Coma solo alimentos bien cocinados.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y converse con el personal de salud sobre su historial de viaje.

Ante las amenazas del Coronavirus, en la OMSA seguimos haciendo el mayor esfuerzo para que tengas los autobuses bien higiénicos.

Como siempre pedimos tu apoyo a las siguientes normas dentro del autobús:

-No comas.

-No tires desperdicios.

-No fumes.

-Si estornudas cubre la nariz pic.twitter.com/gEGUrNbtR8

— OMSA (@OMSA_RD) March 2, 2020