Coronavirus ha matado más de 11,100 personas

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que eviten los viajes internacionales y advirtió a los que están en el exterior que regresen ya si no quieren quedarse afuera por tiempo “indeterminado” para tratar de detener la propagación de una pandemia que ha matado a más de 11,100 personas en todo el mundo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de una inminente recesión global “quizás de dimensiones récord“.

En una muestra del desplazamiento de la enfermedad de este a oeste del planeta, un funcionario chino de la Cruz Roja al frente de una delegación a Milán fustigó a los italianos por no respetar su cuarentena. Sun Shuopeng dijo que era un escándalo ver tanta gente en las calles, en el transporte público y en los restaurantes de los hoteles.

“Debemos detener ya toda la actividad económica y detener la movilidad de la gente“, dijo. “Todos deberían quedarse en casa en cuarentena“.

China también envió equipos médicos a Praga. Los gobiernos del mundo tratan de encontrar un equilibrio entre la necesidad de confinar a sus habitantes en sus casas y la de mantener el suministro de medicamentos, alimentos y otros artículos esenciales. En Gran Bretaña, la categoría de trabajadores esenciales incluye a médicos, paramédicos y personal de enfermería, así como religiosos, camioneros, recolectores de basura y periodistas.

El presidente francés Emmanuel Macron exhortó a los empleados de supermercados, lugares de producción y otros servicios esenciales a seguir trabajando. “Debemos mantener al país en marcha“, dijo.

El número de fallecidos por el COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, superó las 11,100 personas y los contagios exceden los 263,000, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. Aunque la enfermedad es de leve a moderada en la mayoría de las personas, los ancianos son particularmente susceptibles a sufrir complicaciones graves.

Más de 71,000 pacientes se han recuperado ya, en su mayoría en China, pero el ritmo es mucho más lento que el de su propagación. Los casos leves o moderados de COVID-19 tardan unas dos semanas en curarse, un plazo que puede ampliarse hasta el mes y medio en los cuadros más graves, según la Organización Mundial de la Salud.

OMS alerta a los jóvenes

Dirigiéndose a los jóvenes, para quienes el confinamiento que se han dictado en algunos de los países más afectados y otros que temen serlo resulta más difícil de cumplir, el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que aunque no caigan enfermos “las decisiones que tomen sobre a donde van pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona”. “Una de las cosas que hemos aprendido es que aunque los mayores son los más golpeados por la enfermedad, los jóvenes no están exentos y hay una significativa parte de las personas con menos de 50 años que requieren ser hospitalizadas”, advirtió.