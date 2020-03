Coronavirus: Imparten orden para apresar a quienes circulan en calles a partir de las 8:00 de la noche

Un audio que circula en la red de mensajería instantánea Watsapp se escucha a un alto mando que se presume es de la Policía Nacional, impartir instrucciones precisas a los agentes para apresar esta noche, a partir de las 8:00, a toda persona que circule por las calles, en cumplimiento del toque de queda decretado por el presidente de Danilo Medina para evitar la propagación de los casos de coronavirus.

“A partir de las ocho de la noche no puede haber nadie en la calle, absolutamente nadie y el que esté en la calle es preso. No hay que maltratarlo, es preso, preso. No quiero novedad con eso, que se cumpla el toque de queda; auxíliese con las Fuerzas Armadas”, se escucha decir en un audio que aún no ha sido confirmado por la Policía.

“Eso hay que darle cumplimiento, eso no hay chance dizque no que yo estoy llegando a mi casa, que yo estoy llegando allí, no; preso. A las seis (de la mañana) usted lo despacha”, dijo el otro audio.

Mientras que en audiovisuales difundidos en medios de comunicación y redes sociales, se perciben las labores de policiales anunciando en sectores de clase baja el toque de queda, y advirtiéndole a las personas que deben ir a sus casas, porque tienen órdenes precisas de apresarlo en caso de no obedecer.

El presidente Medina estableció hoy mediante decreto o 135-20 el toque de queda en todo el país, desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, “a partir de esta fecha, viernes 20 de marzo, por un plazo de 15 días, hasta el viernes 3 de abril”.

El decreto exceptúa a las personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeras, bioanalista y personal paramédico.

También las personas con alguna emergencia médica que necesite dirigirse a algún centro de salud, las personas que estén dedicadas a labores de seguridad privada debidamente identificada.

De igual forma, los miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados y el personal de las empresas distribuidoras de electricidad para atender, exclusivamente, situaciones de emergencia.