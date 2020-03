La vida en confinamiento para las personas que tuvieron cercanía o contacto con otras positivo al coronavirus (Covid-19), ha resultado difícil y tediosa en algunos casos, y manejables en otros, dependiendo siempre de la gravedad de la situación, las respuestas oportunas o no que reciban de las autoridades y otras variables.

Las experiencias narradas a continuación representan la rutina, medidas de higiene, comunicación familiar, contacto con el exterior y otras acciones que llevan a cabo tres periodistas que tuvieron como único posible foco de contagio al médico infectólogo Héctor Balcácer, y quienes se mantienen en aislamiento en sus hogares.

“Yo paso mucho tiempo trabajando, entonces, una de las quejas de mi hija es que no le dedico tiempo. Ella siempre se queja… Ahora sin embargo, tengo el tiempo, pero por paradoja de la vida no puedo ni siquiera abrazarla, ni peinarla, ni hacerle nada. Yo anhelaba tener el tiempo para hacerlo y ahora lo tengo y no lo puedo hacer, teniéndola a un metro de distancia”, expresó la comunicadora quien pidió reserva de su nombre.

“El día a día, bueno, para mí no ha sido tan difícil. Me aparté en una habitación aislada. Uso la mascarilla para hacer cualquier cosa. A mi hija le puedo decir cualquier cosa de la habitación, no necesito usar el Whatsapp como las demás personas lo hacen para comunicarse”, sostuvo tras señalar luego de 5 días no presenta ningún síntoma del Covid-19.

Es un tema. La joven comunicadora calificó como “un tema” el realizarse la prueba del Covid-19 debido a la falta de facilidades para lograrlo, al tiempo que lamentó la situación por la que atraviesan muchas personas debido a que la salud se haya convertido en un privilegio y no un derecho de las personas.

“Lo de la prueba es un tema, es una dificultad para hacerla. No me le podido aplicar a pesar de que en principio tuve la disponibilidad, pero por un tema de certeza en los resultados no me la quise aplicar para esperar más tiempo, porque los médicos dicen que es más certero el resultado “.

Contacto cercano con un “montón”. En tanto que el comunicador y político Graynmer Méndez, quien también tuvo cercanía con el médico Balcácer durante su participación en un programa de televisión, dijo que ha estado tranquilo en su hogar, sin presentar ningún tipo de síntomas durante estos seis días de confinamiento, desde que supo la noticia del galeno.

“No permitimos que suba nadie a la casa ni sale nadie, salvo mi esposa porque tiene que ir a cumplir con el compromiso de salud. Entonces aquí tenemos los controles siguientes: no nos mezclamos sin mascarillas, tenemos los aerosoles típicos de higienización, mantenemos limpieza constante, lavado de manos con agua y jabón, todos”, dijo.

Explicó que como su esposa es médico intensivista de un reconocido centro de salud, también ha estado muy expuesta al virus atendiendo pacientes, y citó como ejemplo una pareja de esposo que la dama obligó a ponerse las mascarillas para poder hacerle la consulta, y resulta que “hoy le informan que dieron positivo (al Covid-19) y ya mi esposa tiene la orden para hacerse la prueba de coronavirus, lo que no quiere decir que esté positivo”.

“Entonces como mi esposa está en riesgo y yo también, en mi casa hemos tomado las medidas extrema de higiene y de control. Por ejemplo yo ando en mi casa con mascarilla; mis hijas que están en sus respectivas habitaciones, más la persona de servicio que trabaja con nosotros hace muchos años, no puede irse de la casa, debe estar aquí también en cuarentena”.

Agregó que en su condición de candidato a diputado estuvo durante un largo tiempo, justo en los días en que empezó a darse la información del médico, manteniendo contactos cercanos con “un montón” de gente. “Mi condición de comunicador y político me expuso bastante, sin embargo, no tengo ningún síntoma, ninguno”, aseguró.

Cardiópata y diabético. El caso del periodista Fernando Ramírez, quien a través de los medios ha difundido su condición de salud, dijo que permanece estable “porque he sentido algunos síntomas del lunes para acá. No me ha dado fiebre, gracias a Dios. Una molestia en la garganta”, indicó.

Explicó que su preocupación viene porque es hipertenso, diabético, cardiópata… y debe estar en permanente vigilancia de su cardiólogo. Por eso mi mayor preocupación. “Además de que lo único que he estado pidiendo es hacerme la prueba. Ya gracias a Dios me la hicieron y mañana esperaré los resultados”, puntualizó.

En un video previo, Ramírez había expresado su impotencia porque pese a que había adoptado todas las medidas de lugar con el cuidado de la familia y de todo su entorno para aportar, aún no le habían hecho las pruebas que certifiquen si su esposa y él son positivo o no al virus.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mí luego de haber dado a conocer a través de un video la situación por la que estábamos pasando y que se nos hiciera una prueba para saber nuestro estado de salud con relación al Covid-19, después del contacto con el docto Balcácer”.

“Nos atendieron tanto a Margarita (su esposa) como a mí. Vinieron del laboratorio de Referencia guiado por el Ministerio de Salud Pública, tomaron las muestras y nos dicen que en 24 horas aproximadamente se conocerán los resultados”.