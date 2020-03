Coronavirus: Melymel se pone a disposición de Salud Pública como voluntaria

En medio de la complicada situación que se vive en la República Dominicana por el coronavirus, la cantante urbana, Melymel anunció ayer que está a disposición de Salud Pública para ser voluntaria de enfermería y hasta mostró pruebas de los conocimientos básicos que tiene en el área

A continuación el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram:

Hay médicos quejándose de los que hacemos denuncias, diciendo que nos metamos nosotros a atender enfermos, pues me pongo a la disposición de @saludpublicard como voluntaria de enfermería. Aquí les dejo evidencia del poco conocimiento que tengo en el área de medicina, el primer vídeo muestra cómo canalizo al productor Light GM quien se vio muy mal de salud una vez, tiempo atrás, igual he canalizado a varios amigos que pueden también dar testimonio, en la segunda foto, muestro una sutura que le practique a mi amigo ingeniero José Luis, como también suture a mi cuñado de 19 puntos en el 2014, también se tomar la presión, la temperatura, y dar CPR, algo bueno llevo en mi genética por mi madre Belkys De León, quien fue cirujano y profesora de medicina en Unibe. Si no me dejo morir ni dejo morir a los míos, tampoco dejaría morir a mi gente, no hice un juramento hipocrático pero si un juramento con la humanidad. Vamos arriba! Solo provéanme con los materiales gastables y la protección necesaria y me sumo a darle atenciones a los que han dejado abandonados.

Situación del coronavirus en RD

Ayer se reportaron 11 nuevas muertes por Covid-19 para llegar a 39 y 859 casos confirmados, mientras solo seis de las 31 provincias y el Distrito Nacional seguían sin pacientes afectados en momentos que las autoridades no descartan la cuarentena total en la provincia Duarte, donde se han producido 21 fallecimientos.

En tanto que el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, denunció ayer que hay especulación en el mercado de insumos de protección y advirtió sancionar a laboratorio Referencia de no notificar debidamente los casos.

Estadísticas. De los casos confirmados, 131 están en hospitales, 686 en domicilios, tres de alta y 39 murieron. Mientras 1,731 casos han sido descartados.

De las 11 nuevas muertes, ocho se registraron en la provincia Duarte y las tres restantes en el Distrito Nacional y en las provincias San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

Los 859 casos confirmados hasta ayer representan un aumento de 140 con relación al día anterior. De este incremento se resalta que en el Distrito Nacional hay 55 nuevos casos, provincia Santo Domingo, 22; en la provincia Duarte, 18; y en Santiago, 7.

Con los nuevos fallecimientos, la República Dominicana se sitúa con una tasa de letalidad del 5%, superior a otros países de la región.