Coronavirus: Prohíben reuniones y el consumo de alcohol en colmados

La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19) estableció anoche nuevas medidas y recomendaciones que permitirán aplanar la curva de contagio y preservar la salud de los dominicanos.

Entre estas medidas se encuentra la prohibición de las reuniones sociales en los colmados y el consumo dentro de los mismos de bebidas alcohólicas, informó ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en su calidad de coordinador de la Comisión.

“Los colmados podrán seguir operando y vendiendo sus productos, pero solo para consumir en los hogares. Insistimos, no se trata de vacaciones, la población debe permanecer en sus hogares”, dijo.

Asimismo, Montalvo exhortó a extremar las medidas preventivas en las entidades públicas y empresas que mantienen sus operaciones durante el estado de emergencia, tanto en aquellas que producen como en las que transportan y venden artículos básicos.

“Instamos a tomar medidas como la instalación dispensadores con alcohol gel en las entradas del establecimiento, así como agua, jabón y demás elementos para el lavado de manos”.

Precisó que en el caso de los supermercados, colmados y bancos que atienden directamente a la población, deberán hacer un esfuerzo por educar sobre las medidas de higiene necesarias a sus empleados, así como aplicar estrictas medidas de inocuidad de alimentos y, por supuesto, manteniendo dos metros de distancia entre las personas en todo momento.

También exhortó a los clientes de estos establecimientos tomar precauciones, organizarse para que solo una persona de la familia se desplace para realizar el abastecimiento de productos o cualquier otra gestión que requieran.Alcaldes deben velar por cumplimiento distanciamiento social dentro de sus comunidadesCon relación a las noticias publicadas recientemente de que algunos alcaldes han mostrado el deseo de aislar sus municipios del resto del país como medida de prevención, el ministro Montalvo fue enfático al decir que este tipo de medidas tomadas de manera unilateral, desinformada y desorganizada no ayudan, no son necesarias y no están permitidas.

Explicó que aislar comunidades que no están afectadas no es posible, ya que la circulación de vehículos esenciales es más importante que nunca para el transporte de alimentos, así como la asistencia de salud y de emergencias.

“El gobierno central ya prohibió el pasado día 20 el transporte interurbano y desde entonces la circulación por las carreteras del país está en mínimos históricos. La que permanece ahora es la esencial para que el país tenga una respuesta coordinada a la emergencia y debe seguir circulando”, recordó.

Sostuvo que lo que previene el virus es aislar individuos, especialmente en sus casas. “Por tanto, debemos evitar cualquier iniciativa que pueda derivar en tumultos en las calles, pánico, aglomeraciones y desorden, porque eso sí genera situaciones de riesgo”.

“Pedimos a las autoridades locales a que pongan todo su empeño a que las medidas de aislamiento social se cumplan dentro de sus propias comunidades, al tiempo que aseguren el tránsito de mercancías y vehículos por las carreteras de todo el país”.

Solicita posponer celebraciones familiares

El coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus también solicitó a la población posponer celebraciones familiares como bodas o cumpleaños y aplicar las medidas higiénicas en el hogar, especialmente cuando alguna persona salga, higienizando manos, ropa y zapatos al regresar a casa.

Concesionarias telecomunicaciones deben garantizar servicios ininterrumpidos

Por otra parte, debido a que en esta situación los servicios de telecomunicaciones en los hogares son esenciales para que la población tenga acceso a la conectividad necesaria para el teletrabajo, la información y el entretenimiento, INDOTEL emitirá una resolución disponiendo que las concesionarias deberán dedicar todos los recursos necesarios para garantizar la continuidad ininterrumpida de sus servicios.

“Queda también prohibida la suspensión o cancelación de los servicios de telecomunicaciones, así como generar cargos por retraso en el pago de los servicios, durante el periodo de estado de emergencia”.

Se prohíbe cancelación empleados públicos durante estado de emergencia

Mientras, el Ministerio de Administración Pública ha emitido la resolución número 060-2020 que suspende plazos para interponer solicitudes, reclamaciones, acciones, recursos y actuaciones administrativas.

La resolución prohíbe, además, la cancelación de servidores públicos durante el estado de emergencia, a menos que se trate de casos delincuenciales comprobables.