Corredor no devuelve dinero

Usuarios del corredor Los Ríos- La Feria, conocido como ruta de Antonio Marte, denunciaron que esas unidades no devuelven cuando el pago es con una cantidad de dinero superior al pasaje, lo que definen ilegal y un atropello, ya que en ningún lado del autobús lo específica y que los choferes tampoco lo alertan al recibir.

“Pagué dos pasajes con 100 pesos, quedaban 30, sigo ahí parado a esperas de que me devuelvan y el condutor me dice que no devuelve, que ya lo introdujo en la caja, por qué no me preguntó si tenía menudo antes de hacer eso”, cuestiona Luciano Flores.