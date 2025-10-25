Corredores triunfan en Maratón Santo Domingo

Destacados corredores lograron el primer lugar en la categoría 42K, durante la participación histórica de más de 4,100 participantes nacionales e internacionales en el Maratón de Santo Domingo, que rompió récord en su octava edición.

Este número de atletas de más de 40 nacionalidades, entre ellas República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia, España, Japón, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Francia, Rusia, China, Haití, Cuba, Venezuela, Italia, entre otros; supera ampliamente lo alcanzado en ediciones anteriores, consolidándose esta competición oficial de la ciudad como referente deportivo dominicano a nivel internacional.

Ganadores por categorías

En la distancia de los 42K, la competencia estuvo reñida destacándose el esfuerzo y dedicación de los atletas que lograron posicionarse en los primeros puestos. Las ganadoras de la categoría femenina fueron Joenly Carina Gutiérrez, Micheal Izzo Gioiosa y Julissa Ivonne Márquez Arévalo, en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente; mientras que en masculino se alzaron con la victoria Amauri Rodríguez, Alberto Bautista y Juan Danilo Rojas, en primer, segundo y tercer lugar.

Para la distancia de medio maratón, 21K, en masculino ganaron Gilberto Santana Manzano, Wide Mayer Mercier y Andrews Montilla; y en femenino, Soranyi Rodríguez, Viageisy Jiménez Lorenzo y Anayelis Ramírez.

La salida oficial fue marcada por Modesto Reyes, presidente de Santo Domingo Corre, junto a Yolanda De La Rosa, directora de Innovación y Proyectos Especiales del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en compañía de Samuel Núñez, Marlenny Peña y Karla Martín, ejecutivos de Santo Domingo Corre, y el coronel Puro de La Cruz, director de seguridad del Maratón.

El evento brindó la oportunidad a la comunidad de corredores de competir en diferentes pruebas adaptadas a distintos niveles y preferencias. En la categoría 10K masculino, los primeros tres lugares fueron alcanzados por José Ramón Gratero Victoriano, Frank Julio Medina y Javier Antonio Almonte Espinal. En femenino, Nailea López Moreta, Rudelina Pérez Volquez y Jacqueline Lora De Germosen. El renglón 5K fueron logrados en masculino y femenino, por Yensel Leonardo Mercedes Reyes, Francia Peña y Paul Flavio Del Rosario Francisco; así como, Ydelisa Yolis Juan, Yafreido Adelino y Yanny Leidy Kelly Jones.