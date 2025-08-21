Corrupción: Factores que inciden en pocas condenas



Invitado al Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, abogados con entendimiento sobre el Código Penal.

Los juristas Miguel Valerio y Olivo Rodríguez Huertas consideraron que la complejidad de los casos y una cultura histórica de lenidad han influido en las pocas condenas por casos de corrupción pública.

Valerio destacó que hay que evaluar caso por caso, pues hay muchas cosas que inciden como las evidencias y la teoría jurídica.

Criticó que cuando un proceso tiene varias personas se arma un “laberinto judicial” que se hace muy imposible de llevar.

Favoreció el sistema de persecución estratégica con acusaciones más puntuales y menos involucrados, aunque reconoció que el ministerio público ha avanzado con mejor presentación de los expedientes, pero si son complejos se complican.

«Casos de mucho volumen, como dice el refrán, mucha espuma y poco chocolate. La complejidad muchas veces no ayuda”, expresó.

Mientras que Rodríguez subrayó que históricamente en el país ha habido una cultura de lenidad. «Históricamente aquí no ha habido voluntad para perseguir la corrupción en el campo público. La cantidad de casos que hay son mayores», dijo.

Reconoció ciertos avances con casos concretos que han llegado a los tribunales y mejor preparación del sistema para conocerlos.

