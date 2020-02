Corte EU bloquea política enviar a México solicitantes asilo

Un tribunal de Apelaciones de Estados Unidos bloqueó ayer la polémica medida del Gobierno de Donald Trump que obliga a que algunos solicitantes de asilo tengan que permanecer en México mientras se resuelven sus casos migratorios.

Dos de los tres jueces que conforman la corte del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California, EE.UU.), determinaron que esta práctica no respeta las leyes de inmigración del país y ordenaron que se bloquee, mientras que el tercero emitió una opinión contraria.

La política de enviar a México a los demandantes de asilo (sin importar de dónde provengan), a la espera de que se resuelvan sus casos en EE.UU., empezó en enero de 2019 y desde entonces se ha devuelto al país vecino a aproximadamente unas 59.000 personas.

Los dos jueces que decidieron a favor de bloquear la política fueron Richard Páez y William Fletcher, ambos nominados por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993 – 2001), mientras que el que se opuso fue Ferdinand Fernández, nominado por el republicano George H. W. Bush (1989-1993).

La resolución de este viernes determina que los abogados de la demandante Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, por su sigla en inglés) “presentaron argumentos convincentes de que el programa de devolución de demandantes de asilo no cumple con las obligaciones adquiridas por EE.UU.” en materia de migración.

Entre estas obligaciones se halla la de no enviar personas a países donde podrían ser perseguidas.