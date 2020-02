CORTOS DEL PAÍS

vocero prsc

Pide a JCE emitir resolución para ayudar al votante

El vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, Máximo Castro, exhortó a la Junta Central Electoral (JCE) a emitir una resolución que facilite a la ciudadanía votar en los venideros comicios y en la que participen todos los delegados de los partidos políticos cuando el elector requiera ser ayudado por otra persona, porque no pueda manipular los equipos.

A su juicio, la mayoría de la gente no sabe votar, lo que atribuye a que la campaña desplegada por la JCE no ha llegado a todos los lugares. “Es más, la gente ni sabe. Hay gente que no sabe por cuál candidato presidencial va a votar”.

Sostuvo que ante esta situación los partidos políticos están obligados a desplegar brigadas para enseñar a la gente a votar, y que la JCE facilite programas a los partidos para enseñar a la gente a votar.

Designación

Montalvo presidirá Cumbre Mundial Información

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, fue elegido para presidir la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), la mayor reunión anual de la comunidad de las “tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo”, que se celebrará en Ginebra, Suiza, del 6 al 9 de abril de este año.

Será el primer latinoamericano en encabezar este encuentro internacional de carácter anual que surgió mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001.

Amplio recorrido

UDC moviliza militancia en el Cibao y Boca Chica

SANTIAGO. El presidente del Partido Unión Demócrata Cristiana, Luis Acosta Moreta, encabezó el fin de semana un amplio recorrido por varios pueblos de la región norte y el turístico municipio Boca Chica, promoviendo los candidatos municipales de la UDC y aliados. Las actividades se iniciaron en Santiago de los caballeros con un recorrido por las calles del centro histórico de la ciudad corazón.

Violencia

Patrulla mata a un hombre supuesto enfrentamiento

Un hombre murió ayer a manos de una patrulla en un alegado intercambio de disparos. Ramón Antonio Carvajal cayó en el kilómetro 14 de la autopista 6 de Noviembre, San Cristóbal.

La Policía informó que era requerido por los homicidios de cinco personas y las heridas a otras ocho y que cuando vio a los agentes disparó. Dijo que el cuerpo está en el Instituto Nacional de Patología Forense.