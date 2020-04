Cosas de la cuarentena: Luis Abinader hace oficios en su casa y Leonel aprende a freír huevos

Durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, son muchas las personas de la clase media y alta que han tenido que “fajarse” a hacer todos los quehaceres domésticos de sus casas, debido a la falta del personal de servicio. Pues Luis Abinader no es la excepción.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), durante una entrevista virtual en el programa El Show del Mediodía, dijo hoy que ha ayudado en su casa, tanto en labores de limpieza, como en la cocina.

“Hemos limpiado. He ayudado a cocinar, los ingredientes se los he pasado a Raquel (su esposa), eso es una ayuda”, dijo Luis Abinader entre risas, para luego agregar que sabe hacer cereales, sandwich y que sabe freír huevo, aunque esto último hace mucho que no lo hace.

De su lado Leonel Fernández, al participar este lunes en el mismo espacio, dijo que ha tenido que salir de lo cotidiano, hasta el punto de que prepara sus propios sandwiches.

“Yo he tenido que hacer mi sandwichito yo solo y ponerlo en la tostadora, he tenido que hacerlo obligatoriamente”, dijo el expresidente de la República y ahora candidato de la Fuerza del Pueblo.

Pero, ese día, Leonel fue tendencia porque dijo que le gustaría aprender a freír un huevo, a lo que, de inmediato, su hijo Omar Fernández respondió invitando a un live en instagram para “enseñar su viejo a cocinar”, transmisión en vivo que luego fue cancelada porque se les presentó una reunión.