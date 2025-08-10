Cotuí vuelve a marchar contra Barrick Gold y exige soluciones a problemas comunitarios

  • RAFAEL SANTOS
Cotuí vuelve a marchar contra Barrick Gold y exige soluciones a problemas comunitarios

COTUI.- Decenas de ciudadanos y organizaciones sociales se unieron en una marcha en Cotuí para exigir la salida de la minera Barrick Gold y manifestar su rechazo a la construcción de la presa de cola.

Los manifestantes también reclamaron la atención urgente de las autoridades ante el alto costo de la vida y la falta de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y un techado deportivo para la comunidad.

La movilización contó con la participación de grupos sociales como la Coalición de Organizaciones Sociales del Cibao, colectivos ambientalistas, partidos de izquierda y la Coordinadora Nacional Popular, quienes recorrieron las principales calles de la ciudad portando pancartas y consignas alusivas a sus demandas.

Los organizadores denunciaron que la explotación minera ha generado graves daños ambientales y sociales, mientras las comunidades aledañas continúan enfrentando carencias en servicios esenciales. También advirtieron sobre el riesgo que, según ellos, representa la construcción de una presa de cola para el medioambiente y la salud de la población.

“Estamos aquí porque Cotuí no puede seguir pagando las consecuencias de un modelo extractivo que beneficia a pocos y deja pobreza y contaminación a la mayoría”, expresó uno de los voceros durante el acto final.

Los manifestantes reiteraron que mantendrán las jornadas de protesta hasta que sus demandas sean escuchadas y se tomen medidas concretas para mejorar las condiciones de vida de la población.

¿Deterioro ambiental o protección? Barrick Gold explica trabajos que realiza en el Naranjo
