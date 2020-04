COVID-19: Alcalde de Santo Domingo Oeste llama a población a mantenerse en oración

El nuevo alcalde del Municipio Santo Domingo Oeste Jose Andujar, hizo un llamado al pueblo dominicano en mantenerse en oración y ponerse en las manos de Dios, que es una de las mejores maneras de luchar contra el coronavirus.

Anduja al dirigirse a un grupo de empleados de la alcaldia y voluntarios y miembros de la Defensa Civil frente a las oficinas administrativas de ese Cabildo ubicadas en Las Caobas dijo: “les pido paciencia, que nosotros todos juntos vamos a llevar esto adelante. Pidanle a Dios, vamos hacer cadenas de oración, por que solamente con una buena oración se consiguen las cosas”.

Agregó, “que el mundo esta arrodillado ante esta pandemia, y ya no importa buen vehículo, ya no importa dinero, ya no importa buena ropa, por que usted tiene buena ropa, no se la puede, poner por que no puede salir, tiene buen vehículo y lo puede montar por que no puede salir”, puntualizó .

Continuó “que lo único importante sobre esta tierra es tener temor de Dios y pedirle que nos proteja, rogarle que a él que se acabe de una vez y por todas esta pandemia”.

“Esta es una isla del Señor, para decirnos a nosotros los seres humanos que no somos nada, para eso les pido a cada uno que mantegamos la unidad, humildad el compromiso y la desicion de todos juntos para sacar adelante este municipio”, concluyó .

El nuevo alcalde de Herrera hablo en estos términos previo del inicio de una jornada de fumigación, limpieza en los principales sectores del municipio.

El nuevo edil que tiene menos de 24 horas en el cargo hizo un llamado a los presentes a mantener el distanciamiento de un metro de distancia cada persona para evitar el contagio y la progracion del Covi 19.