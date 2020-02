Covid–19: el virus contaminante de la economía

No hay manera de que una epidemia no conmocione la economía de los países donde se manifieste y deslice sus consecuencias a la economía global. El peligro de afectar la situación económica mundial es aún mayor cuando la nación más afectada es la segunda economía planetaria y responsable del 30% del crecimiento de la economía internacional.

Mucho han manipulado algunos, malsanamente, la situación que la epidemia provoca al interior de China suponiendo, sueños convertidos en obsesiones, que la situación podría hacer caer al presidente Xi Jinping y hasta al mismo gobierno chino. Se han tejido toda clase de campañas antichinas que están desembocando, según denuncias de medios europeos, en expresiones de racismo antichino y hasta antiasiático, en ciudades del viejo continente muy “culto y civilizado”. La prioridad total para cualquier país, no importa bajo qué sistema político viva, ante una epidemia viral peligrosa ha de ser detener su expansión sin miramientos a los costos económicos porque no hacerlo podría ser catastrófico. Se dijeron cosas alucinantes sobre la cuarentena aplicada por Beijing a ciudades afectando a decenas de millones de personas, ahora se reconoce que ha permitido disminuir los casos fuera de las zonas de restricción. Corea del Sur e Italia han tenido que recurrir a medidas de cuarentena a ciudades. En el caso de Corea la medida afecta la cuarta ciudad más poblada del país, Daegu, en tanto en Italiase ha impuesto aislamiento a diez localidades. Japón aplicó cuarentena a más de 3 mil personas en un crucero. EEUU ha advertido estar preparado para reaccionar con “energía” si se extiende la epidemia en su territorio. No hay de otra.

La directora gerente del FMI advirtió que el crecimiento global previsto de 3.3% podría verse afectado en 0.1 a 0.2% pero reconoció tanto que aún es muy anticipado para pronósticos como que en general la afectación podría ser seguida de una rápida recuperación. La agencia de calificación de riesgo Moody´s prevé una merma de crecimiento para toda Asia y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo prevé que los ingresos del sector se reduzcan en más de 29 mil millones de dólares. Aunque a Latinoamérica no ha llegado el virus, Goldman Sachs y Bank of America Merrill Lynch ven afectaciones en varios países por las exportaciones de cobre de Chile y Perú, de hierro de Brasil y de cereales de éste.

Obviamente, la economía más afectada es la china. Decenas de millones de personas no han podido incorporarse al trabajo. Una encuesta de universidades de Beijing y Tsinghua muestra que un 34% de pymes cree que solo pueda aguantar un mes más por lo que el gobierno adopta diversas medidas de alivio a las mismas. El sector servicios, responsable del 54% del PIB espera un trimestre crítico con 78 mil vuelos cancelados y devolución de 13 mil billetes de avión con decenas de hoteles cerrados. Difícil situación pero el gobierno todavía espera alcanzar el 6% de crecimiento pronosticado previamente. Una economía con reservas internacionales de más de 3 millones de millones tiene margen de maniobra.