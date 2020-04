Covid-19: Enfermera de clínica Abel González pide a DIGESETT le devuelvan su vehículo

Una enfermera del Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González, denunció que policías y militares que cumplen con la orden de toque de queda, le retuvieron el vehículo, a pesar de ser una persona dedicada a los servicios de salud.

Lenny Alexandra Guerrero Canario relató que su carro marca Hyundai Y20 le fue retenido el pasado 22 de marzo y que a pesar de varios intentos no ha podido tenerlo de vuelta, porque, según le explicó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) debe esperar a que concluya el período de toque de queda.

“Iba transitando por la calle Ramón Matías Mella, del sector Guachupita, alrededor de las 8:00 de la noche camino a mi trabajo. Los agentes me detuvieron y me quitaron el vehículo. No me apresaron porque era el segundo día de toque de queda y no estaban apresando mujeres. Me dijeron que fuera al día siguiente y pagara una multa. Cuando fui el día 23 de marzo, me dijeron que volviera el 4 de abril, pero como el toque de queda fue extendido, tampoco me lo entregaron”, expresó Guerrero Canario.

La enfermera señaló que su auto está retenido en el depósito de vehículos de la DIGESETT, en la avenida Independencia, y pidió a las autoridades que le devuelvan su vehículo, ya que según aclaró, no estaba violando el toque de queda, pues su condición de empleada del área de salud le permitía transitar.

“Yo necesito mi vehículo, las enfermeras estamos pasando trabajo, haciendo de tripas corazón, y todo eso encima de que los policías no tienen conciencia. Yo tengo mi carnet, ando vestida con mi uniforme y aun así he estado pasando trabajo en las calles”, sostuvo.