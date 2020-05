COVID-19: Hoteles de La Romana se preparan para reapertura

La Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe informó que los hoteles del destino están ultimando la implementación de toda una serie de protocolos y medidas adicionales, asegurando así una reapertura con las mejores condiciones de seguridad e higiene para el bienestar de sus huéspedes.

Andrés Fernández, presidente de la entidad, explicó que todos los hoteles están tomando las medidas correspondientes en sus protocolos de seguridad, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades nacionales e internacionales de salud, para garantizar que, en todas las áreas de las propiedades, se cumplan con los estándares de salud e higiene requeridos para colaboradores y clientes, con un plan específico de respuesta ante la situación actual generada por elCOVID-19.

“Estamos realizando un gran trabajo en equipo, para mejorar e implementar procesos y medidas efectivos en la prevención del Coronavirus, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, además de instituciones internacionales especializadas, que continuarán siendo prioridad para las mejoras continuas antes y después de la reapertura” indicó Fernández, destacando las siguientes medidas que han aplicado algunos de los hoteles del destino:

– Casa de Campo: antes de la reapertura del complejo, Casa de Campo está implementando nuevos procedimientos y protocolos en toda la propiedad para garantizar que cada área cumpla con todos los estándares de salud y seguridad requeridos para el bienestar de los huéspedes y empleados. Para ayudarlos en el proceso, están trabajando estrechamente con HS Consulting para auditar y revisar todos los procedimientos mejorados y certificar que son efectivos en la prevención de todas las enfermedades infecciosas, incluido Covid-19. Se están realizando extensos nuevos protocolos e inversiones en nuevos equipos en toda la empresa y continuarán siendo una prioridad para las mejoras continuas posteriores a la apertura. Más información sobre los procedimientos de Casa de Campo aquí: https://www.casadecampo.com.do/es/resources/covid-19-statement/

– Catalonia Gran Dominicus y Catalonia Royal La Romana: Catalonia Hotels ha tomado una serie de medidas y protocolos adicionales de limpieza, higiene y distanciamiento físico para garantizar la seguridad de los huéspedes y de todo su equipo. Estas medidas siguen las recomendaciones de expertos en salud e higiene, autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud. Más información sobre el programa Catalonia Safe&Clean aquí: https://www.cataloniahotels.com/es/medidas-safe-and-clean

– Dreams Dominicus La Romana: AMResorts® lanzó su nuevo programa CleanCompleteVerification ™ de calidad e higiene de 360 grados para todas sus propiedades de marca. La campaña se centrará en el compromiso con el bienestar de los huéspedes a medida que redefinan la experiencia de resort todo incluidoUnlimited-Luxury® con estándares de seguridad e higiene aún más altos. El propósito es infundir confianza y tranquilidad durante el proceso de selección de vacaciones y especialmente para futuras vacaciones en una propiedad de la marca AMResorts®, que a su vez continuará fomentando y fortaleciendo la lealtad de los huéspedes. Más información sobre CleanCompleteVerification ™ aquí: https://info.amresorts.com/cleancomplete

– Hilton La Romana: Playa Hotels& Resorts anunció la iniciativa Playa SafeStay el 4 de mayo de 2020. En respuesta directa a la pandemia COVID-19 y las expectativas elevadas de los huéspedes, Playa SafeStay se enfoca en medidas preventivas antivirales, resguardando así a los huéspedes con la confianza que solo las marcas de Hyatt y Hilton pueden ofrecer. Más información sobre PLAYA SAFE STAY aquí: https://www.playaresorts.com/es/safe-stay-promise

– IberostarSelection Hacienda Dominicus: Iberostar está trabajando en su programa HOW WE CARE, que es una filosofía transversal que tiene como objetivo cuidar a todos, sin excepción (huéspedes, empleados, comunidad y medio ambiente), y se basa en un entorno seguro , los más altos estándares de higiene, distanciamiento social y la innovación más inteligente. Más información sobre HOW WE CARE aquí: https://www.iberostar.com/how-we-care/

– Viva Wyndham Dominicus Beach y Viva Wyndham Dominicus Palace: Viva Wyndham Resorts se está preparando para garantizar los estándares de salud e higiene de nuestros clientes y empleados con un meticuloso plan de respuesta COVID-19, que se ha diseñado utilizando las pautas y recomendaciones de varias fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud, los departamentos de salud locales y las Normas Internacionales de Cristal (CIS). Más información sobre el programa Viva post Covid-19 aquí: https://vivaresorts.com/covid-19-update/

Cada uno de los hoteles ira comunicando las fechas específicas de reapertura de sus operaciones.

La Romana es un destino de una gran riqueza ecológica y se destaca por sus playas azules bañadas por el mar Caribe, contando con una amplia variedad de hoteles y resorts de primera calidad. Cuenta además con los mejores campos de golf de la región, costas con las mayores reservas de arrecifes de coral y atractivos iconos de República Dominicana, como las islas Saona y Catalina o Altos de Chavón, por mencionar algunos.