Covid-19: Muertes tienen que ver con violación de recomendaciones, dice ministro de Salud

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó hoy que la mayorías de los fallecimientos a causa del Covid-19 en el país, tienen mucho que ver con la violaciones de los aislamientos y la separación social.

“Ciertamente los fallecimientos son la parte más dolorosa, pero la causa que se está registrando tiene más que ver con la violación de los aislamientos y la separación social, y una serie de conducta sociales que son las que inducen a la multiplicación el virus en la comunidad”, manifestó el funcionario.

También indicó que ya la República Dominica ya se encuentra en la fase de circulación comunitaria por lo que es esencial contener la propagación de la pandemia.

“Nosotros estamos ya en una fase que no es de casos importados, que no es de casos esporádicos, que no es de conglomerado, si no de circulación comunitaria, por tanto aquí se trata de una fase de contener la pandemia en el país y el elemento clave es el aislamiento social”, señaló.

El ministro recomendó a la población usar mascarillas para evité la transmisión el virus y que aquellas personas que tengan en sus hogares sintomatología deben tomar las precauciones correspondientes.

Detalle del boletín número 21 sobre evolución del Covid-19 en RD: