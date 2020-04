COVID-19: Salud Pública garantiza medicamentos de alto costo a sus beneficiarios

El ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas, informó hoy que el Programa de Alto Costo sigue funcionando a la perfección, con todos los medicamentos necesarios y que hasta el momento no hay quejas de beneficiarios.

El doctor Sánchez Cárdenas señaló que los beneficiarios están recibiendo los medicamentos que también se está utilizando para el tratamiento de COVID-19.

Adquisición pruebas

En ese contexto, el ministro de Salud explicó que esa institución ha solicitado la adquisición de un total de 28 mil 800 pruebas de PCR al laboratorio Roche y 9 mil 500 bio analíticas.

De igual forma, indicó que se solicitaron 15,310 pruebas de PCR rápidas donadas por el gobierno chino, que suman un total de 53,300 pruebas para la detección del Covid19.

El funcionario resaltó que no todas las pruebas se encuentran en el país, debido que los suplidores entregan semanalmente los pedidos que se han hecho fruto a la escasez internacional que hay por la situación del coronavirus.

“No todas están en el país porque los suplidores van entregando por semana poco a poco los pedidos que se han hecho en vista de la escasez internacional que se registra. Por esta demanda mundial, se están entregando pequeñas cantidades que son las que podemos procesar, pero las empresas se mantienen continuamente entregando los insumos que requerimos”, indicó.

El doctor Sánchez Cárdenas mostró un documento que circula en las redes donde dice que República Dominicana registra cero compras públicas de pruebas PCR para detectar el virus.

“Esto es parte de las noticias falsas que están puestas a circular con fines de confundir a la opinión pública nacional”, manifestó el Ministro de Salud.

Manifestó que las informaciones que se presenten en las redes sociales y no estén disponibles en el portal de compras del Ministerio de Salud Pública no pueden señalarse ni deben “jugar con la opinión pública, confundiendo gente y diciendo una cosa que a veces no se puede sostener”.

Hace llamado

Asimismo, el funcionario llamó a las clínicas y hospitales a seguir laborando con normalidad ateniendo otros padecimientos y buscar alternativas para especialistas con condiciones especiales.