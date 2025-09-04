Cowboys vs Eagles: la apasionante apertura de la NFL con duelo de rivales

La NFL está de regreso. Es día de juego para los Eagles de Filadelfia y los Cowboys de Dallas desde el Lincoln Financial Field el jueves por la noche.

Filadelfia alzará su segundo banderín del Super Bowl y marcará un hito en la historia de la franquicia, y lo hará frente a su odiado rival, los Dallas Cowboys. Ambos equipos han intercambiado posiciones clave, y Dallas traspasó a Micah Parsons a los Packers la semana pasada en un traspaso espectacular.

Habrá mucha emoción y expectativas, así que conozcamos algunas de las claves más importantes de este esperado partido:

Eagles dominan la serie

Filadelfia ha obtenido victorias en cuatro de sus últimos seis partidos contra Dallas (incluidos dos enfrentamientos consecutivos) en la serie de rivalidad que se remonta a la campaña de 1960.

Además, los Eagles han ganado partidos consecutivos contra los Cowboys en el Lincoln Financial Field.

¿Quién reemplaza a Micah Parsons?

Sam Williams

El intercambio se completó y los Cowboys cambiaron a Micah Parsons. Incluso con su partida, Dallas aún cuenta con jugadores que buscan presionar al quarterback como Dante Fowler, un veterano que acaba de lograr diez capturas de mariscal.

Sam Williams es un jugador en ascenso para los Cowboys, mientras que Donovan Ezeiruaku, originario de Nueva Jersey, ha impresionado a Dallas en su verano de novato.

¿Podrá Dallas detener el juego terrestre?

Saquon Barkley

Dallas se centró en la falta de defensa terrestre al justificar el intercambio de Micah Parsons por el tackle defensivo Kenny Clark. Los Eagles tienen un corredor de 2,000 yardas y la mejor línea ofensiva de la NFL. Filadelfia es un equipo que prioriza la carrera, y Kevin Patullo correrá el balón para ayudar a preparar a Jalen Hurts y el juego aéreo.

Con Trevon Diggs de regreso en la alineación y Daron Bland entre los mejores de la NFL, ¿jugará Dallas con 8 o 9 defensores en la caja después de que los Cowboys permitieran 137 yardas terrestres por partido la temporada pasada y Saquon Barkley corriera para 233 yardas en dos victorias sobre los Cowboys el año pasado?

Cowboys pueden sorprender

Dak Prescott

Dallas tendrá confianza porque Dak Prescott ha tenido éxito contra los Philadelphia Eagles a lo largo de su carrera. Está sano y cuenta con receptores excepcionales, liderados por CeeDee Lamb y George Pickens. Pickens conoce bien a los Eagles y tuvo tres pases dirigidos y ninguna recepción en la victoria de Filadelfia sobre Pittsburgh la temporada pasada.