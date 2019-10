Coyuntura política saca debilidades aparato productivo

El economista Miguel Ceara Hatton afirmó ayer que la coyuntura política está sacando las debilidades del aparato productivo dominicano, lo que se ha reflejado en una desaceleración del crecimiento económico.

“Si el aparato productivo no tuviera ningún problema, la coyuntura política pasara, pero ahora la coyuntura política está creando una situación de crisis mucho mayor”, sostuvo.

Expresó que esa coyuntura pone de manifiesto los factores estructurales de la economía que habían estado ocultos por el proceso de endeudamiento.

“Todos los elementos que estaban dañados en la economía dominicana están brotando y que se habían mantenido ocultos por el proceso de endeudamiento”, apuntó.

Expresó que, por ejemplo, el tipo de cambio se sigue disparando “y no han valido las inyecciones de dólares al mercado de divisas que realiza el Banco Central y posiblemente entre más hagan, más la gente la absorberá”.

Sostuvo que la gente se está dolarizando por temor a lo que le pueda pasar al peso que ha ido perdiendo valor en las últimas semanas.

Planteó que con la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el escenario político se complica más, porque no se sabe las consecuencias de esa decisión en cuanto al porcentaja de peledeístas que atraerá a su nueva fuerza política.

“Ahora hay más incertidumbre de la que había antes, porque hay que ver si va a haber un escenario de segunda vuelta”, indicó.

Vaticinó que este año terminará con un crecimiento económico mucho menor que el año pasado y con factores de crisis.

Se preguntó qué pasará con el déficit público, pues un PLD dividido gastará mucho más a favor de sus candidatos.

Expresó que el país vio la locura del gasto a favor del precandidato presidencial del PLD durante las primarias. Explicó que el gobierno fue capaz de asignarles a todos los ministros para que gastarán dinero público en determinados territorios.

“Cuando te asignan responsabilidad en un territorio es para que tú gastes allá, no de tu dinero, sino del gobierno”, dijo.