El artista urbano Crazy Design fue asaltado a punta de pistola junto a varios amigos cuando se encontraban compartiendo la madrugada del lunes en el barrio Pueblo Nuevo, Santiago de los Caballeros.

El hecho fue confirmado por el propio artista a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó que debido a la creciente inseguridad, lamentablemente tendrá que dejar de visitar el sector que lo vio crecer.

«Estamos vivos que es lo más importante, mi gente. Un momento mas en la vida de uno que uno se encuentra en un momento de peligro que uno no lo anda buscando porque uno está en su barrio donde uno nació y se crió, donde uno echó los dientes, donde uno empezó a dar sus primeros pasos, pero como siempre el peligro siempre llega a la misma puerta de tu casa, como dicen», manifestó el intérprete de «El Cartón».

Asimismo, Crazy Design dijo que los asaltantes realizaron más de siete disparos, y que en ocasiones le apuntaban a la cabeza.

«Lo más importante de todo es que estamos vivos, que no pasó nada grave. Hubo un tiroteo donde se tiraron más de siete tiros, yo ahí de por medio, un momento muy difícil, no se lo niego, yo me mantuve ahí sentado porque realmente yo no podía hacer nada, ya yo estoy apuntado donde me apuntaron a la cabeza directamente», sostuvo.

«Los delincuentes hoy en día no tienen compasión con nadie por quitarle lo de uno… Lamentablemente tengo que dejar de ir a mi barrio, lamentablemente no pienso ir a lo cotidiano, a lo que siempre hacía, a estar ahí con mi tía, mi primo, mi gente, donde yo nací y me crié. Lamentablemente la delincuencia hoy en día anda arrebatándole la vida a la gente», añadió.

Además, el exintegrante de Los Teke Teke reveló que pudo conseguir las pertenencias que le fueron robadas, negándose a ofrecer mayores detalles sobre la identidad de los malhechores.

Cámaras captan el asalto

El momento del asalto quedó captado en videos que fueron publicados en redes sociales, donde se muestra a seis individuos, a bordo de tres motocicletas, llegar con arma en mano y despojar a Crazy Design de su celular y prendas.

También se ve cómo uno de los hombres que compartían con el cantante logra refugiarse en una yipeta Chevrolet Tahoe negra, mientras uno de los antisociales le tocaba el cristal para que abra.

Otras víctimas, corrieron hacia el interior de la vivienda donde se encontraban.

