Francisco Domínguez Brito, ex Procurador de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó que la creación o propuesta de un Ministerio de Justicia por parte del Gobierno, no es más que un invento de los tantos que nos tienen acostumbrado, calificó de improvisación y falta de visión de lo que realmente necesitamos.

“Actualmente el sistema de justicia necesita una segunda ola de reforma judicial que tiene que ir ligada más bien al usuario; cómo la justicia es más rápida, más eficiente, menos cara, y cómo nos concentramos entonces a buscar soluciones a ello”, afirmó el ex Fiscal del Distrito Nacional.

Para Domínguez Brito crear un Ministerio de Justicia es un motivo para buscar más dinero del presupuesto, más burocracia, un sinsentido que también debilitaría incluso la misma estructura de la Procuraduría General de la República, que según su punto de vista tiene que ser fortalecida, sobre todo para que sea más eficiente en la lucha contra el crimen: “Yo lo que diría es que si se le quiere al Procurador General de la República quitar algún tipo de trabajo burocrático, simplemente hay que seguir fortaleciendo una mayor independencia administrativa y financiera del sistema de prisiones, y lo mismo con el Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF)”.

El ex procurador aseveró que la propuesta de reforma es hipócrita, tocando algunos sectores de manera simple y dejando otros fuera: “¿Qué va a pasar con el registro inmobiliario?, ¿Va a pasar al Ministerio de Justicia?, ¿Se le va a quitar a la Suprema Corte de Justicia?, ¿Qué va a pasar con la defensa pública que está adscrita también a la Suprema Corte de Justicia?”, cuestionó Francisco.

“Me parece que esto es una incongruencia, ojalá que no sigamos dando palos a ciegas, y que el Gobierno se concentre en lo que tiene que hacer, una justicia que sea más sólida en la lucha contra el crimen, pero también que se más eficiente, que la gente pobre pueda acceder a ella, y que no sea tan cara”, puntualizó Francisco.