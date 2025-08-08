Crece la tensión entre EE.UU. y Venezuela: conozca las causas en esta ocasión

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos volvió a escalar tras el anuncio de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien ayer ofreció una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, cifra que duplica la ofrecida en enero pasado.

En un mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la «patética» recompensa se trata de una «burda operación de propaganda política» y de «la cortina de humo más ridícula» que ha visto.

«Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela. No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente ‘lista secreta’ de (Jeffrey) Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos», añadió Gil.

Así mismo, el ministro de Exteriores chavista describió el anuncio de la fiscal como un «show» y «un chiste», así como «una desesperada distracción de sus propias miserias», y agregó que la dignidad de la patria venezolana «no está en venta».

EE.UU. acusó a Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025 aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Yván Gil, canciller venezolano

Bondi compartió en redes sociales un video en el que describe esta recompensa como «histórica» y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

«Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país», denunció la funcionaria estadounidense.

La fiscal general de EE.UU. también reveló que el Departamento de Justicia de su país ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

«Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes», concluyó en su mensaje Bondi.

En la víspera, Maduro acusó al Gobierno de Trump de financiar una «conspiración fascista» contra Venezuela, por lo que pidió a las autoridades civiles y militares afinar los planes de «seguridad y de protección de la paz» nacional.