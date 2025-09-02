Crece preocupación por robos en el Palacio de Justicia de Santiago

En horas de la madrugada del lunes, individuos no identificados irrumpieron nuevamente en el área del Despacho Penal del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, ubicado en la provincia Santiago, logrando sustraer un teléfono celular tras desmontar una ventana de cristal.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con el hecho, aunque las autoridades continúan las indagatorias para dar con los responsables.

Este incidente representa el segundo acto delictivo registrado en el Despacho Penal en los últimos meses. Anteriormente, fueron robados cables eléctricos de los ascensores y de la planta de emergencia del mismo recinto judicial, lo que ha generado preocupación por la seguridad en el lugar.