Cree RD, EU serían culpables matar a varios colombianos

Colombia.- RTVC-Noticias.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció ayer sobre la operación conjunta entre Estados Unidos y República Dominicana que destruyó una lancha rápida en aguas del Caribe el 19 de septiembre.

El hecho, según los reportes oficiales, dejó incautados cerca de mil kilogramos de cocaína, distribuidos en más de 300 paquetes. “Si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos”, escribió en su cuenta de X. “Esto significa que funcionarios de EE. UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos. Qué la investigación avance, y que las madres de jóvenes desaparecidos para esos días denuncien ante las autoridades”, agregó.

En su mensaje, el jefe de Estado fue enfático: “No hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar, cualquiera que sea su actividad”.

El incidente ocurrió a 80 millas náuticas de Isla Beata, donde la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana, en coordinación con el Comando Sur de EE. UU. y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, interceptó una lancha que, según las autoridades, era operada por “narcoterroristas”.

Carlos Devers, funcionario de la DNCD, aseguró que la lancha transportaba “aproximadamente 1,000 kilogramos de presunta cocaína” y que la operación incluyó un “golpe militar aéreo de Estados Unidos contra la embarcación”.

Leer: México descarta tensión con Colombia tras asesinato de artistas

En la inspección se encontraron 377 paquetes de droga; otros 60 fueron destruidos en la explosión.

El presidente Donald Trump compartió en Truth Social un video del ataque, afirmando que fue orden suya: “Por orden mía, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico”.