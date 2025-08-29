Creen que no morirán nunca

Creen que no morirán nunca

FERNANDO RODRIGUEZ C.

El mundo está lleno de personas, de todos los estratos sociales, que viven como si no fueran a morir nunca. No se detienen a pensar que la muerte constituye un acto supremo de justicia divina porque sin distingo de raza, poder económico social o político, todos, tarde o temprano, acabaremos convertidos en polvo.

Parecería que estoy un tanto tétrico porque mi pasada entrega versó sobre el mismo tema, cosa que la mayoría elude pero que al pasar de los años uno va entendiendo mejor la esencia de la vida y más cuando ve partir a tantos buenos amigos.

Puede leer: La vida y la muerte, grandes aliadas

La gente prefiere vivir de espaldas a esa inexorable realidad y seguir una vida de vanidad acumulando bienes en detrimento, muchas veces, de sus más cercanos colaboradores, afectando su salud y en ocasiones hasta a su familia, sin detenerse a pensar que nada de lo que acumule, se le echará en el ataúd.

Quienes tenemos el privilegio de haber llegado a la tercera edad, debemos hacer un alto en nuestras vidas, analizarla y entender que el tiempo que nos quede por vivir debemos dedicarlo a la paz espiritual, a la armonía con nuestros familiares, semejantes y relacionados, para cerrar con elegancia y dignidad el último ciclo de nuestra existencia.

FERNANDO RODRÍGUEZ C.

FERNANDO RODRÍGUEZ C.

Publicaciones Relacionadas

«El hombre feliz y el hombre infeliz»
«El hombre feliz y el hombre infeliz»
29 agosto, 2025
Creen que no morirán nunca
Creen que no morirán nunca
29 agosto, 2025
Lo que al fisco toca, al fisco debe ir a parar
Lo que al fisco toca, al fisco debe ir a parar
29 agosto, 2025
El buen dato del BC para convertir cada mano en semilla
El buen dato del BC para convertir cada mano en semilla
29 agosto, 2025
Presentan estrategia mejora conectividad Chicago- RD
Presentan estrategia mejora conectividad Chicago- RD
29 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

¡Como negocio, Soto cumplió!

¡Como negocio, Soto cumplió!

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo