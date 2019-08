Creen una cuarta persona podría buscar gobernación Puerto Rico

Un día después de que Puerto Rico nombró a su tercer gobernador en menos de una semana, los principales funcionarios del partido de la nueva gobernadora Wanda Vázquez expresaron el jueves su deseo de ver a una cuarta persona en el cargo.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien desempeñó un papel fundamental en la exitosa impugnación a la juramentación de Pedro Pierluisi tras la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, apoyó públicamente a la comisionada residente de la isla Jenniffer González —que funge como la representante de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos— para que asuma el mandato. Sus aliados dentro del partido parecían estar de acuerdo.

“El liderato… básicamente está de acuerdo que debe ser Jenniffer la gobernadora”, dijo José Meléndez, del Partido Nuevo Progresista. “Es un asunto que hay que trabajarlo poco a poco porque no sabemos que está en la mente de la licenciada Wanda Vázquez”. Sin embargo, “Jenniffer es la persona de consenso”, agregó. “Esto debería de ocurrir rápido pero depende de lo que diga la gobernadora. La llave para romper el tranque la tiene Wanda Vázquez”.

Para que González pueda ser gobernadora, tiene que ser nominada para la posición vacante de secretaria de Estado y ser confirmada. Posteriormente, Vázquez tendría que renunciar, aunque la nueva gobernadora señaló que no pretendía hacerlo pese a sus comentarios previos de que no quería el puesto.

Rivera Schatz sostuvo el jueves una reunión privada que duró horas con senadores, legisladores y González. “Realmente no sabemos lo que va a pasar”, comentó el alcalde Francisco López, de la localidad montañosa de Barranquitas, y quien expresó su apoyo a González.